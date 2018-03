Come la valanga di Rigopiano: 18 anni fa Galtuer

BOLZANO. Nevica da giorni, la valle è isolata, tutti sono rintanati nelle loro case e nelle stanze d'albergo. Poi, improvvisamente, verso le 16 un boato lontano si avvicina sempre di più e culmina con una detonazione che sfonda porte e finestre, riversando masse di neve nelle abitazioni: non è il racconto dei superstiti dell'Hotel Rigopiano, ma è quello di chi ha assistito alla valanga killer di Galtuer, che il 23 febbraio del 1999 uccise 31 persone nel centro turistico austriaco.

Una bomba a 300 km/h che in 50 secondi raggiunse nota stazione di sci a cento chilometri da Innsbruck, nel Tirolo Occidentale: la neve seppellì le case incuneandosi ovunque, preceduta dal terribile soffio della valanga.

«Quando capitano simili tragedie, il nostro pensiero va automaticamente alle persone coinvolte ed ai soccorritori», dice al quotidiano Der Standard il sindaco di Galtuer, Anton Mattle, che 19 anni fa era l'allora giovanissimo primo cittadino del paesino della val Paznaun in Tirolo.

A Galtuer sette case furono spazzate via dalla slavina e 50 persone rimasero intrappolate nelle loro abitazioni. Come a Rigopiano, la prima notte i sopravvissuti rimasero in attesa di soccorso, perché a causa della forte nevicata il paesino non era raggiungibile né via terra, né in elicottero.

Nella palestra della scuola venne perciò improvvisato un piccolo ospedale da campo, gestito da medici ed infermieri che erano a Galtuer per la villeggiatura. I feriti furono 48, dodici dei quali in gravi condizioni.

Solo il giorno seguente le condizioni meteorologiche migliorarono al punto di permettere agli elicotteri dell'esercito austriaco di mettersi in volo e di raggiungere la valle. Venne allestito un ponte aereo ed iniziò l'evacuazione di un migliaio di persone. Mentre la situazione stava tornando lentamente verso la normalità, un'altra slavina uccise altre sette persone nella vicina Valzur.

«E' un inferno bianco senza fine per il Tirolo e soprattutto per la Paznauntal», scrisse l'inviato dell'ANSA Toni Visentini. Chi venne liberato dalla "trappola bianca di Galtuer" aveva dipinta la paura sul volto. Una turista tedesca di Heidelberg, «esile, nervosa, gli occhi febbricitanti», stringeva con forza per mano un bimbo di dieci anni, quasi avesse paura di perderlo di nuovo.

«Quando è arrivata la valanga - raccontò all'ANSA - ero con mio figlio e mio marito sul pendio per le slitte. C'è stato un gran rumore, l'aria si è riempita di neve, è diventato buio. La valanga si era fermata prima. Mi sono trovata con la neve fino alla cintola. Ma soprattutto non vedevo più dov'era mio figlio. E' stato mio marito a portarlo in salvo. Abbiamo avuto fortuna».

Il sindaco Mattle ricorda di quel lontano 1999 che «i lavori di sgombero durarono fino a giugno, ma tornammo alla vita di tutti i giorni solo dopo tre, quattro anni». L'inchiesta, aperta dalla procura di Innsbruck per disastro colposo, fu archiviata, perché secondo i giudici una tragedia di queste dimensioni non era prevedibile.