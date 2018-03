Hotel Rigopiano, il miracolo lento, superstite: «non ci speravamo più»

PENNE. Cala una sera acquosa, fa sempre più freddo sotto il Gran Sasso, ma dalle macerie dell'hotel Rigopiano vengono tirati fuori tre bambini. E' forse l'ultima sorpresa di una giornata che ha già del miracoloso, perché si è passati dalla disperazione per quasi trenta persone sepolte dalla valanga alla salvezza o alla speranza per almeno una decina di loro.

I bambini salvati sono 4, l'ultima è Ludovica, figlia del cuoco Giampiero Parete, sopravvissuto alla tragedia, e che recupera anche la moglie e il figlio.

Ma per una famiglia che si ricompone tutta, c'è un saliscendi di emozioni per familiari e amici degli altri dispersi, che per ore si saranno chiesti chi erano le persone salvate.





Una tensione diventata contestazione durante la conferenza stampa sulla situazione medica dei superstiti ricoverati a Pescara. I familiari hanno urlato pretendendo informazioni sui loro congiunti.

«Sono sotto otto metri di neve e sono 50 ore che aspettiamo. Vergogna», hanno gridato.

Il personale sanitario ha cercato di tranquillizzarli, spiegando che gli operatori conoscono solo i nomi delle persone già arrivate in ospedale. La giornata è estenuante per le famiglie. In serata il faccia a faccia con il prefetto Francesco Provolo che ha voluto incontrarli per chiarire,spiegare e tranquillizzare i parenti stremati e angosciati.

Quando in tarda mattinata si diffonde la voce che in sei sono stati individuati e forse già tirati fuori dalla prigione di neve e detriti dell'albergo, decine di familiari sono riuniti in alcune stanze dell'ospedale di Penne, il centro maggiore vicino al luogo del disastro. Da ieri sera si sono viste scene di sconforto e di angoscia profondi, raccontano medici e infermieri del San Massimo; i parenti delle vittime, diverse delle quali lavoravano al Rigopiano e sono di queste parti, si raccolgono nell'ex biblioteca dell'ospedale, con l'assistenza degli psicologi.

«Ci sono famiglie, genitori di ragazzi, le vittime sono in gran parte giovani - racconto Vincenzo Di Giovanni, anestesista del pronto soccorso -.Finché non avranno notizie definitive la loro ansia resterà tremenda».

Un'infermiera riferisce a qualcuno al telefono di urla, pianti e molto nervosismo nella sala dei parenti. Fuori ci sono giornalisti anche francesi e spagnoli. I pochi familiari dei dispersi che escono appaiono affranti e con poca voglia di parlare.

«Non sappiamo ancora nulla - dice una donna -, lasciateci stare, per favore».





Un ragazzo racconta di essere venuto dalle Marche. Altre giovanissime si affacciano per fumare una sigaretta all'ingresso, tra impalcature, neve e grigio.

La notizia dei sei miracolati arriva come una scossa e si propaga in fretta.

«E' una bellissima cosa», quasi urla una dottoressa a dei ragazzini attoniti, per scuoterli.

Tutto si sposta all'ospedale Spirito Santo di Pescara.

I parenti di quelli ancora sotto la montagna di neve dovranno aspettare. Con meno speranze man mano che passano le ore.

Come quelli di Giampaolo Matrone e Valentina Cicioni, coppia di trentenni della provincia di Roma, al Rigopiano in vacanza. La ricerca non è ancora finita, i miracoli chissà.

«Non ci credevamo più, non ci speravamo più»: è la prima dichiarazione di Adriana Parete ai soccorritori che l'hanno estratta viva dalle macerie insieme al figlio Gianfilippo.

Poco prima delle 20, dopo un pomeriggio trascorso in attesa di vedere fuori da quel buco maledetto di detriti, cemento e neve, nuovi volti, sono stati tirati fuori tre bambini.

Ce l’hanno fatta; poco dopo sono partiti in elicottero da Penne diretti a Pescara. I piccoli sopravvissuti sono arrivati a Penne a bordo di ambulanze e poi sono stati caricati sul velivolo che li attendeva vicino al Centro di coordinamento dei soccorsi.

A Pescara sono arrivati poco prima delle 21. Sono tutti in discrete condizioni.

Sulla montagna si continua a scavare mentre la piccola Ludovica riabbraccia i suoi cari e chiede i suoi biscotti preferiti.

E dunque il miracolo di Rigopiano ha il volto dei bambini. Ha il volto di Gianfilippo e Ludovica, i figli di Giampiero Parente. Ieri era un uomo senza futuro, il cuoco salvo per puro caso, piegato e distrutto da qualcosa troppo grande da sopportare, sopravvivere alla morte di moglie e figli, tutti insieme. E oggi è un signore felice davvero, di quella felicità che solo chi ha toccato il fondo del dolore può conoscere. E ha il volto di Edoardo e Samuel, uniti da un identico destino: uscire dall'incubo e trovarsi ancora impauriti in un letto d'ospedale, senza mamma e papà accanto a coccolarti.

I genitori di Samuel, il poliziotto Domenico Michelangelo e Marina Serraiocco, sono tra i cinque ancora sotto le macerie con i quali i vigili del fuoco parlano da ore, mentre cercano di tirarli fuori senza far crollare tutto. Di quelli di Edoardo invece, Sebastiano Di Carlo, il pizzettaio di Loreto Aprutino e sua moglie Nadia che secondo i parenti sarebbero vicini alla fine dell’incubo anche loro. Ma le forze dell’ordine non confermano e non smentiscono.

Di sicuro quattro persone sono ancora lì dentro, incastrati dietro macerie e pilasti, in attesa di essere liberati. Una settima persona è stata individuata sempre nella stessa zona, ma separata dal gruppo, mentre i tre bambini li hanno trovati in una stanza poco distante: gli uomini dell'Usar, il nucleo ricerca e soccorso tra le macerie, hanno sfondato una parete e li hanno liberati.

Era stata Adriana, la moglie di Giampiero Parete, a dire dove trovarli. Lei è stata estratta subito dopo il piccolo Gianfilippo. Quando li ha visti, i suoi angeli, gli occhi hanno lasciato uscire le lacrime.

«Andate là, andate là, c'è una stanza, c'è mia figlia, dovete riportamela vi prego», un braccio proteso verso quell'albergo maledetto, combattuta tra tornare la dentro per aspettare anche Ludovica o stare vicino a Gianfilippo.

Era da ieri sera che i soccorritori avevano cominciato a sperare. I volti di chi scendeva nel pomeriggio non lasciavano presagire nulla di buono.

«Non c'è più niente, è difficilissimo». Poi qualcosa è cambiato. I cani. I cani hanno fiutato qualcosa in alcune zone.

«Finalmente avevamo delle ipotesi di lavoro - dice uno di quelli che ha operato lassù - e stamattina le abbiamo portate avanti. Più ci avvicinavamo e più i segnali diventavano chiari fin quando, a forza di battere, abbiamo sentito chiaramente la risposta arrivare da sotto».