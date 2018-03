Bilancio Regione. La maggioranza non ha i numeri e fa «auto-ostruzionismo»

ABRUZZO. Tempi strettissimi e contingentati per il Consiglio regionale per la sessione di Bilancio da approvare entro il 31 dicembre. Talmente stretti da creare qualche problema alla minoranza che non può tecnicamente fare ostruzionismo presentando centinaia di emendamenti.

Ma i tempi stretti -che dovevano blindare la maggioranza-, invece, si sono rivelati un vero boomerang per le questioni non risolte nel centrosinistra. Mancano almeno 4 componenti tra assessori e consiglieri e sono i soliti dissidenti che tengono con il fiato sospeso e sul filo il resto della maggioranza.

E’ evidente che i problemi e le ruggini di qualche settimana fa sono tutt’altro che risolte.

Allora l’unica cosa da fare per D’Alfonso ed i suoi è farsi l’auto ostruzionismo per evitare di vedersi bocciato il bilancio che sarebbe il male dei mali.

D’Alfonso sfodera la sua arma palese: i fiumi di parole più o meno dotti, ricercati con sottintesi sapienti e messaggi a beneficio di pochi e così fanno anche gli altri in consiglio mentre dietro le quinte si cerca di ricucire e convincere i dissidenti.

«La maggioranza fa “ostruzionismo a se stessa”», dicono i consiglieri del M5s, «spicca il disperato tentativo di prendere tempo del Presidente D’Alfonso, che ha parlato per oltre un’ora, con il solo scopo di aspettare che arrivassero altri consiglieri a dar man forte ad una maggioranza che ormai fatica anche a svolgere lavori ordinari».





Numeri che mancano perchè si sono dati alla macchia (guarda caso) gli assessori Di Matteo, Gerosolimo, e il consigliere Olivieri. Assente per motivi di salute anche l’assessore Marinella Sclocco.

Esercizio disperato e avvilente di oratoria inconcludente che viene notato anche da Forza Italia.

«In momento così cruciale la maggioranza di centrosinistra conferma ancora una volta enormi problemi di coesione interna. Il Consiglio regionale era stato convocato inizialmente per le 10:30 ma a causa delle numerose assenze tra i banchi del centrosinistra si è tentato di ritardare l’inizio dei lavori che hanno preso il via solo alle 11:20. Ma restano ben 4 le defezioni tra i consiglieri di maggioranza e neanche con l’aiuto D’Ignazio (Ncd) potrà essere garantito il numero legale», dicono il Presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo che sottolinea come «la relazione introduttiva dell’Assessore regionale Paolucci è stata un mero esercizio ragionieristico, privo di qualsiasi riferimento agli strumenti di sviluppo per l’economia abruzzese. Paolucci si è attenuto esclusivamente a spiegare il documento dal punto di vista contabile senza fornire nessun contributo concreto e ha ricalcato lo stesso intervento fatto ieri in tema di disavanzo, quindi il nulla su indirizzo e sviluppo economico. Poi è stata la volta del Presidente D’Alfonso che normalmente interviene a chiudere il dibattito e che si è esibito nel solito “chilometrico” intervento, nel tentativo di guadagnare tempo e permettere di ricucire gli strappi interni alla maggioranza recuperando i numeri necessari ma oggi l’impresa sembra alquanto insidiosa. Anche lui ha fatto una elencazione del nulla».

Già ieri la tensione in maggioranza era stata palese e per una volta Ncd era andato in soccorso della coalizione di centrosinistra. Lo stesso Di Matteo, in più interventi, aveva ribadito e sottolineato le sue posizioni differenti ed i distinguo ma ancora non sufficienti a determinare la sua uscita dalla maggioranza. «Non è stato ancora passato il segno», ha detto Di Matteo, «quando accadrà coerentemente uscirò dalla giunta e da questa maggioranza».

Oggi però in aula non si è visto, segno che oltre a lanciare avvertimenti è necessario dare segnali chiari e mettere alle strette il resto della maggioranza in un momento più che cruciale della vita amministrativa regionale.





Intanto sempre ieri, secondo il M5s, era andata in onda l’ennesima vendetta interna al centrosinistra da parte del consigliere Lorenzo Berardinetti: «probabilmente ha strumentalizzato l’aula di consiglio per una “vendetta”», commentano i 5 stelle «a farne le spese sono sempre i cittadini. Ecco infatti a cosa hanno rinunciato gli abruzzesi: un controllo sulle partecipate, che consentirebbe di evitare sprechi di denaro pubblico, alcuni temi cari alla tutela ambientale, alle politiche energetiche e alla attività estrattive, ad un’offerta turistica di eccellenza, ed alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Cosa più eclatante» commentano «è contrario anche al salvataggio di alcuni tribunali d’Abruzzo, tra cui anche quello di Avezzano, territorio dello stesso Berardinetti, poiché per questo colpo di livore è stato reso inammissibile anche l’emendamento M5S».

Lo stesso Maurizio Di Nicola, Presidente della prima commissione, ha poi spiegato al microfono la sua delusione in quanto gli stessi emendamenti erano stati concordati e accettati.

«Una cosa è certa», concludono, «l’interesse per il bene della nostra regione deve andare oltre ogni colore politico, Berardinetti oggi ha commesso un errore, che crediamo sia visibile a tutti. Ne sarà valsa la pena? »

IN DIRETTA