Santa Croce, ora tutti denunciano «condotte delittuose». Rotte le trattative

L'AQUILA. Detti, ma soprattutto non detti. Sembra ci sia molto altro rispetto a quello che si vede in superficie nella complicata vertenza Santa Croce la quale ha alzato il tiro dopo che la Regione è stata costretta a revocare la concessione adducendo motivazioni che sono sempre state contestate. Del resto la proroga della concessione della fonte Sant’Antonio-Sponga non era più possibile e per questo si è avviato contestualmente un bando pubblico che scadrà tra alcuni giorni per cercare un nuovo soggetto economico che possa subentrare all’impresa di Colella.

Lo scontro si è fatto sempre più aspro anche con aspetti ancora oscuri come l’intervento della procura di Avezzano che sta indagando su una presunta manomissione della valvola che impediva lo sfruttamento della fonte dopo lo stop della Regione. In mezzo anche i lavoratori ed il loro futuro.

Due giorni fa annunci forse troppo trionfalistici di un accordo trovato anche per chiudere le vicende giudiziarie e di risarcimenti danni aperte nel frattempo. Ieri il tracollo delle trattative con l’annuncio di denunce penali incrociati per spingere la procura a verificare «condotte delittuose». E la vicenda non si semplifica.







ESPOSTO DELLA SANTA CROCE

Così la società Santa Croce ha inviato un esposto, tra gli altri alla Procura della repubblica di Avezzano, al prefetto e al questore dell'Aquila, ai carabinieri e al presidente della Regione Abruzzo, per denunciare l'attuazione «attraverso condotte delittuose» dello sciopero da una settimana da parte di dipendenti e sindacati che impediscono l'ingresso allo stabilimento di Canistro dove si imbottiglia l'acqua minerale distribuita a livello nazionale.

Lo fa sapere in una nota il patron della Santa Croce, Camillo Colella, il quale motiva anche la scelta di interrompere le trattative con Regione e sindacati e lavoratori, non partecipando al tavolo convocato all'Aquila, dal vice presidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli.

L'azienda chiede ogni più opportuna misura per «garantire il libero e sicuro transito di mezzi e persone da e per lo stabilimento».

In serata, al termine del summit in Regione, il segretario provinciale della Cgil, Umberto Trasatti, ha definito «vergognoso» il comportamento di Colella, annunciando a sua volta la presentazione da parte di Regione e Comune di Canistro di un esposto alla Procura contro la proprietà con l'istanza di sequestro dello stabilimento per aver captato acqua senza la concessione.

La vertenza Santa Croce, da tempo in atto, sta generando forti tensioni: i 75 dipendenti, di cui 50 in cassa integrazione da anni, hanno davanti lo spettro del licenziamento dopo che l'azienda ha attivato le procedure di mobilità in seguito alla revoca da parte della Regione, con cui è in atto un duro contenzioso, della concessione e all'apposizione di sigilli per gravi contestazioni. Azioni contestate dall'azienda.

La Regione ha lanciato un nuovo bando.







COLELLA VITTIMA?

«Non partecipiamo alla riunione e alle trattative perché la Santa Croce non sta ai ricatti - spiega Colella - Nel summit di ieri a Pescara abbiamo manifestato concrete disponibilità assicurando l'anticipazione della cassa integrazione, ci aspettavamo aperture come la cessazione dello sciopero, invece, oggi sono state cambiate le carte in tavola con un gioco al rialzo che vede la Regione complice di sindacati e lavoratori e con il Comune di Canistro protagonista di un silenzio assordante. Non saranno più prese in considerazione richieste fino a quando non potremo entrare nello stabilimento. Stiamo subendo dei danni da una settimana che qualcuno pagherà - continua l'imprenditore - Non è possibile permettere ancora a lavoratori e sindacati di impedire l'ingresso e di minacciare noi proprietari, gli autotrasportatori e gli stessi dipendenti che non stanno facendo sciopero. Non è possibile che tutto ciò avvenga davanti alle forze dell'ordine. In qualche modo dobbiamo essere tutelati insieme ai tanti che sono legati a noi, come fornitori, clienti, indotto e autotrasportatori. Rassicuriamo comunque tutti - conclude Colella - perché producendo da altri stabilimenti, manterremo impegni e ordinativi».







LA DENUNCIA DELLA REGIONE

Non sembra più morbida la posizione della Regione che annuncia: «ci vediamo costretti a procedere per via giudiziale a tutela degli interessi dei lavoratori».

E' quanto hanno affermato il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, e il sindaco di Canistro, Angelo Di Paolo, al termine della riunione di ieri sera.

Nonostante l'assemblea dei lavoratori, che si è tenuta in mattinata a Canistro, abbia accettato le proposte avanzate ieri dall'azienda, la stessa non si è presentata al tavolo di questa sera per ratificare l'accordo sulle base delle proposte che aveva presentato ai lavoratori nemmeno 24 ore prima.

L'ipotesi di accordo si basava su seguenti punti: pagare subito l'anticipo della Cassa Integrazione per il mese di settembre; pagare la cassa integrazione di ottobre alla data della scadenza contrattuale; versare per intero tutti gli importi (250 mila euro) relativi al Fondo di previdenza complementare Alifond; dare seguito alla chiusura della procedura di mobilità aperta l'8 settembre scorso e collocare i lavoratori in mobilità come ultimo ammortizzatore sociale fruibile; corrispondere il 50% del Tfr e di tutte le competenze maturate comprese ratei di 13a e 14a mensilità e ferie maturate e non pagate) alla data del licenziamento e il rimanente 50% nei mesi successivi.

«A questo punto - annunciano Lolli e Di Paolo - avendo cercato nei mesi passati e ancora in questi giorni ogni tentativo possibile per giungere a un accordo corretto, equilibrato e rispettoso degli interessi in campo, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo delle istituzioni, ci vediamo costretti a procedere per via giudiziale a tutela degli interessi pubblici».

Da qui la decisione di presentare «un esposto-denuncia alla Procura di Avezzano con la richiesta di immediato sequestro dello stabilimento Santa Croce e, in via subordinata, comunque il sequestro delle bottiglie d'acqua nella assoluta e documentata certezza che si tratta di un bene della Regione, come dimostrano gli acquisti effettuati in alcuni supermercati che testimoniano - attraverso i codici dei lotti - che l'imbottigliamento è successivo alle comunicazioni regionali di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento della risorsa idrica».