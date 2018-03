Scuole nel Teramano: «i nostri figli non li manderemo in classe»

TERAMO. Le scuole sono sicure? I nostri figli rischiano la vita? Sono questi gli interrogativi che ormai da giorni scuotono la vita di migliaia di genitori abruzzesi.

Il terremoto fa paura: ad ogni nuova scossa i cancelli vengono chiusi e ripartono le verifiche annullando di fatto le rassicurazioni arrivate solo qualche giorno prima.

E’ così, una continua altalena: seduti lì sopra, in continua oscillazione (non solo tellurica) ci sono gli studenti, i docenti e le loro famiglie. Perché al netto di qualche cretino che crea profili fake per godersi qualche giorno di vacanza in più (è successo pure questo), la situazione è seria.

E’ successo ieri a Pescara ma prima anche a Sulmona e in altri comuni: approfittando dei social network e profili falsi vengono lanciati messaggi fasulli sulla chiusura delle scuole. Insomma c’è chi vuole divertirsi anche in una fase così delicata.

In molti comuni del Teramano le lezioni riprenderanno lunedì 5 novembre ma già alcune mamma annunciano che loro i figli a scuola non ce li manderanno.

Si chiede qualcosa di più di un ‘semplice’ certificato di agibilità. Si vorrebbe avere la garanzia della tenuta degli edifici in caso di nuove scosse, anche in orario di lezione. Ma se è vero che ad ogni nuova replica c’è la necessità di verificare nuovamente la tenuta degli edifici vuol dire che nessuno può garantire l’assenza di danni al 100% in caso di altri episodi.

Intanto ieri pomeriggio a Teramo una quarantina di mamme si sono riunite per fare il punto della situazione.

«I bimbi non rientreranno a scuola , almeno i nostri», dice Leda Ragas che su Facebook coordina il gruppo ‘genitori scuola San Berardo’.

Ragas è chiara: «resistere alle scosse non è segno di "forza" della struttura ma di fortuna e i controlli a vista non bastano».

Ma la mamma fa notare anche che nella scuola di suo figlio (San Berardo) e in tante altre mancano le uscite di sicurezza («anche le scale antincendio e altre “cosette” ) e un uscita nel panico non è la stessa che si fa nel test di evacuazione. Inoltre non avere le dovute vie di suscita in sicurezza «è assurdo».

«I piani di evacuazione devono essere fatti da professionisti, seguiti da professionisti, e debbono comprendere bambini diversamente abili (che hanno regolamentazioni a parte), non sono decaloghi generali da applicare», insiste Ragas.

Secondo le mamme che il sindaco mandi a scuola i suoi figli non è garanzia di sicurezza e quando ieri pomeriggio si sono riunite al Parco Fluviale e hanno scoperto che Brucchi si trovava nelle vicinanze hanno deciso di andare da lui. E’ nato subito un confronto e il primo cittadino ha assicurato che si collaborerà.

Intanto prima della fine del settimana una delegazione di mamme andrà ad un incontro in cui potrà esporre le proprie idee.

Le mamme avevano già chiesto le scuole in legno di Trento: «il sindaco rise, ora Milano ne avrà a decine entro un anno e il sindaco di Milano non ha riso ma agito». Così come è stata avanzata la richiesta di moduli prefabbricati ma anche in questo caso è arrivato un no.







PREOCCUPAZIONE A SANT’EGIDIO

Anche le mamma di Sant’Egidio alla Vibrata si stanno mobilitando e hanno creato su Facebook un gruppo per coordinarsi. Il sindaco nei giorni scorsi ha disposto la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, fino al 5, compreso l'asilo nido comunale e la scuola dell’infanzia paritaria Padre Giovanni Minozzi,

Ma il problema è sempre lo stesso e i dubbi dei genitori identici: lunedì sarà sicuro mandare in classe i ragazzi? Se dovesse arrivare una scossa saranno al sicuro?

Stasera intanto è previsto un Consiglio, alle ore 19, presso la Ludoteca di Faraone che affronterà (all’ultimo punto dell’ordine del giorno) proprio la sicurezza delle scuole.

«È stato sollecitato pure dal prefetto ma noi genitori con bimbi dovremo fare nottata per sentire risposte che non abbiamo da agosto?», chiedono le mamma che per il caso avrebbero voluto una certa priorità.

Prima del punto sicurezza ci sarà un punto per devolvere il gettone di presenza ai terremotati e qualcuno chiede se non sia il caso di affrontare all’inizio della seduta il caso delle scuole.

a.l.