Asl Chieti, zone interne senza guardie mediche e senza medico su ambulanze

ABRUZZO. Un corso di formazione per medici del 118 costato 120 mila euro finanziato dalla Regione e svolto dalla Asl di Chieti. Una promessa di tamponare la chiusura delle guardie mediche nelle zone interne con più ambulanze per un primo soccorso comunque efficace. La promessa di assumere almeno 30 nuovi medici formati e abilitati proprio per inserirli sui mezzi di soccorso dislocati nelle zone interne dove la sanità ha sbaraccato.

Promesse fatte un po’ per cercare di addolcire la pillola della drastica riduzione dei servizi sanitari e un pò per strappare qualche voto alle comunali che si sono svolte lo scorso giugno.

Passate le elezioni, però, si scopre la beffa targata Asl di Chieti: i soldi non ci sono, dunque, niente nuove assunzioni di 30 medici.

Ma a piangere non sono solo gli abilitati delusi ma più tutti gli abruzzesi della provincia di Chieti della fascia montana da Ortona a Vasto che dovranno, invece, ora fare i conti con le difficoltà legate alle emergenze e dovranno accontentarsi di ambulanze senza medici a bordo.

Il malumore serpeggia da un pò ma è esploso l’altro giorno quando il corso di formazione ha sfornato 47 nuovi medici abilitati e quando questi hanno chiesto notizie per le nuove assunzioni hanno avuto l’amara sorpresa.

Il 15 maggio scorso (a meno di un mese dalle elezioni a Lanciano, Vasto e in molti altri comuni della zona) l’assessore Silvio Paolucci e il manager della Asl Pasquale Flacco non si sono tenuti ed hanno sbrodolato promesse circostanziate e non equivoche.

«Anche il medico a bordo, e i mezzi del 118 in montagna avranno l’équipe al completo», si leggeva nel comunicato stampa della Asl di Chieti. «È partito, infatti, oggi a Chieti il corso di formazione destinato a medici della continuità assistenziale e agli specializzati in medicina d’urgenza che presteranno servizio nelle nuove postazioni attivate nelle aree interne. Sessanta gli iscritti, i quali seguiranno per cinque mesi lezioni di teoria e pratica sul soccorso in emergenza, pronti poi, già da fine ottobre, a salire sulle ambulanze per completare il programma di potenziamento della rete dell’urgenza di assistenza voluto e portato a termine dalla Regione Abruzzo».





Siamo a fine ottobre ma siccome il deficit è riesploso (chissà perchè) pur fuori dal commissariamento si continua a tirare la cinghia risparmiando anche sui servizi essenziali.

«È l’ultimo tassello di un percorso che in provincia di Chieti abbiamo avviato per primi», si vantava da Antonio Caporrella, direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza della Asl Lanciano Vasto Chieti, «offendo ai paesi dell’area montana un servizio atteso da tempo e che ci permette di intervenire con maggiore efficacia soprattutto nella patologie in cui il fattore tempo è fondamentale, come ictus, infarto e politrauma».

E poi ancora se la questione non fosse stata chiara sempre a maggio la Asl precisava: «il medico, dunque, va ad aggiungersi all’équipe composta da infermiere e autista già in servizio nelle nuove postazioni di Lama dei Peligni, Torricella Peligna, Castiglione Messer Marino, San Salvo, Villa Santa Maria, Celenza, Carunchio e Torrebruna, offrendo più garanzie di salute ai cittadini delle aree interne».

Parole ribadite anche in tv dall’assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, il quale sentenziò: «La nostra assistenza in emergenza compie ancora un salto di qualità».

Ora quel salto pare nel vuoto creato dai buchi dei bilanci sanitari e non solo.





Tutto corretto e ben fatto: lo ha certificato per ora anche il Tar Abruzzo che ha respinto il ricorso proposto dai sindaci di Celenza sul Trigno, Cupello e Scerni contro la delibera di rideterminazione delle circoscrizioni di continuità assistenziale adottata dall’Azienda sanitaria, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Piano di rientro della sanità. Secondo i giudici amministrativi, che in attesa di pronunciarsi nel merito avevano sospeso l’efficacia del provvedimento, la riduzione operata è da ritenersi corretta in base al criterio di calcolo utilizzato, come puntualizzato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato prodotta dalla difesa della Asl.

Alla luce della sentenza, nella nuova geografia delle guardie mediche non compariranno le postazioni di Celenza sul Trigno, Cupello, Palena, Quadri, San Vito e Scerni, soppresse in base a precise valutazioni della Direzione aziendale.

E appena un mese fa la tiritera delle ambulanze veniva ripetuta...

«Ci siamo preoccupati di potenziare la rete dell’emergenza e urgenza, attraverso il raddoppio delle postazioni del 118 e l’acquisto di nuove ambulanze, dotate di attrezzature di avanguardia, come ad esempio gli elettrocardiografi a bordo per l’immediata diagnosi e trattamento dell’infarto. Insomma le garanzie di salute ci sono tutte».

Apparecchiature forse all’avanguardia ma senza medici che potranno utilizzarle.

Come vantarsi di avere una flotta di aerei di ultima generazione ma… senza piloti per farli decollare.

Allora che si fa?



a.b.