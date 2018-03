Pescaraporto, Comune fa dietrofront. Dopo parere del super esperto si fa il contrario

PESCARA. Il Comune di Pescara ha deciso di affidarsi ad un illustre esperto in diritto amministrativo per ottenere un parere, ha investito 8 mila euro per il professionista di cui sopra e alla fine ha deciso di fare esattamente il contrario di quanto ‘consigliato’.

Già, è così, perché il permesso di costruire in variante con cui la Pescaraporto s.r.l., di Milia e Mammarella, chiede di trasformare i suoi 3 palazzi da 7 piani in costruzione sul lungomare sud di Pescara da uffici a residenze private, ora sarà portato in Consiglio comunale.

Questo sebbene l’avvocato Aristide Police (il consulente, appunto) avesse detto che bastava l’ok del dirigente. Si era arrivati a volere un esperto esterno perchè la vicenda normativa non sarebbe stata chiara e la sovrapposizione delle leggi in materia generava confusione.

Tre giorni fa, però, il dirigente, Gaetano Silverii, ha scritto ufficialmente alla Pescaraporto s.r.l. annunciando che la proposta di cambio di destinazione d’uso verrà valutata dal Consiglio comunale e sarà sottoposta ad una valutazione sul pubblico interesse.





La notizia la conferma anche Ivano Martelli, presidente della Commissione Gestione del territorio al comune di Pescare secondo cui in questa vicenda i tecnici e i dirigenti devono essere coinvolti «ma per dirimere e per tracciare una direzione di marcia occorre la politica, e l’unico luogo che riteniamo sovrano è il Consiglio comunale dove, siamo sicuri, riusciremo a dare risposte e a trovare soluzioni idonee all'intera vicenda».

Sul perchè di questa decisione non ci sono ancora particolari; chissà però quanto hanno influito i rilievi mossi dal M5s e l’esistenza di un parere (una interpretazione autentica della legge regionale alla base della vicenda) che, da una parte, evidenziavano errori e presunti strafalcioni del consulente, e dall’altra, consigliavano proprio… il Consiglio comunale come organo deputato a prendere la decisione richiesta dal privato.

Soddisfatti anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle.

«Per molti mesi abbiamo sostenuto, carte alla mano, che il rilascio di un permesso di questo tipo era materia di Consiglio e non poteva essere a discrezione del solo dirigente competente. Trasformare questo caso specifico in un’eccezione, sarebbe stato a dir poco inopportuno», dicono i pentastellati.





COSA FARANNO CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA?

Proprio qualche giorno fa, nell’ultima delle

diverse conferenze stampa organizzate sull’argomento, il M5s aveva fatto le

pulci al parere richiesto dall’Amministrazione di centro-sinistra denunciando

«numerosi errori, inesattezze, imprecisioni nelle norme e nei riferimenti legislativi», ed aveva chiesto di nuovo che, diversamente da quanto sostenuto dall’esperto, trattandosi di variante sostanziale al piano, il caso divenisse materia di Consiglio.

«Ora finalmente, dopo una lunga storia di speculazione e cementificazione in cui, dal 2012 ad oggi, il Consiglio comunale non ha mai potuto esprimere il proprio parere, la parola passa ai rappresentanti eletti dai cittadini pescaresi», dicono i 5 Stelle.



«Il M5s ha fatto una lunga battaglia, dentro e fuori l’aula del Consiglio» dice la consigliera Erika Alessandrini «ed ora lancia la sfida a destra e a sinistra: come voteranno in Consiglio i due schieramenti che, in tempi diversi, hanno comunque permesso che la Pescaraporto arrivasse fin qui?»

E’ stato il centrodestra guidato da Forza Italia a rilasciare il primo permesso di costruire nel 2012 per permettere di costruire alberghi di lusso lì dove il PRG prevedeva un grande parco pubblico ed è stato lo stesso centrodestra a sostenere la Pescaraporto nel successivo ricorso al Tar.

E’ stata poi NCD, sostenuto dal PD, con l’emendamento a firma dell’attuale sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, ad aver introdotto il famoso comma n.271, all’art.1 della legge di stabilità 2015, con cui si è spianata la strada per permettere alla Pescaraporto di costruire lì dove nessun altro poteva.

E’ stato il centrosinistra - composto da PD, SI ed altre liste civiche della coalizione - guidato dal Sindaco Marco Alessandrini, a fiancheggiare la Pescaraporto al ricorso al Consiglio di Stato e a proseguire per una lunga strada fatta di deroghe.

Ora saranno i rappresentanti eletti dei cittadini a prendere una decisione palese e chiara su un particolare minimo ma importante.

Anche perchè il più, ormai, è fatto.