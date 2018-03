Chieti omicidio Di Marco, Cipressi resta in carcere: «colpo sferrato per uccidere»

CHIETI. Non c'è pericolo di fuga, resta comunque in carcere Emanuele Cipressi, il 24enne accusato di aver ucciso a Chieti, nella notte di domenica scorsa, il 40enne Fausto Di Marco, tagliandogli la gola con un coccio di vetro di bottiglia.

Il gip del Tribunale di Chieti Luca De Ninis non ha convalidato il fermo disposto dal pubblico ministero, ritenendo che mancasse il presupposto del pericolo di fuga; ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta del pm Giancarlo Ciani.

Intanto si precisa la dinamica che appare in alcuni punti diversa da quella della testimone che ha poi permesso di identificare Cipressi.

Come subito emerso si è trattato di futili motivi e questo appare ormai acclarato.

Secondo alcune altre testimonianze, poi riportate nell’ordinanza, ci sarebbe stata prima un approccio da parte di Di Marco verso la ragazza, poi però l’evento che avrebbe fatto scattare la furia omicida sarebbe stata una patatina data da una persona al cane della ragazza la quale non avrebbe gradito sgridando anche il quadrupede. A questo punto Di Marco -forse perchè già respinto prima e non sobrio- avrebbe rivolto parole più o meno dure alla ragazza sul suo trattamento verso l’animale. La ragazza stizzita ha risposto di lasciarla perdere. Poi il lancio del bicchiere da parte di Di Marco e la reazione di Cipressi con il fendente mortale.

Per ora dunque l’unico indagato per omicidio rimane in carcere.

Il difensore, l'avvocato Roberto Di Loreto, aveva chiesto gli arresti domiciliari. La custodia in carcere, secondo il giudice, è l'unica misura idonea a offrire un'adeguata garanzia di difesa sociale poiché la pericolosità dimostrata da Cipressi non consente di prendere in considerazione alcuna altra misura.

Sempre secondo il gip «sussiste l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di gravi delitti con uso di armi» o comunque di violenza contro la persona e le modalità della condotta «evidenziano una violenza sproporzionata e incoercibile, espressiva dell'assoluta incapacità di controllare una reazione di rabbia palesemente ingiustificata dalla situazione concreta, da far ipotizzare che Cipressi abbia agito sotto l'effetto di sostanze psicotrope».

Sempre secondo il Gip, invece, «non ci sono elementi specifici per ritenere che Cipressi stesse per darsi alla fuga, dal momento che è stato trovato a casa sua 14 ore dopo l'omicidio e cinque ore dopo che era stato informato dal fratello che un'amica lo aveva cercato per convincerlo a costituirsi».

Aveva anche conservato in casa, permettendo di sequestrarli, i pantaloni che indossava al momento del fatto, macchiati del sangue della vittima, senza neppure aver provato a lavarli. Quanto all'arma del delitto, circostanza che il giudice definisce «rimarchevole» è che, fra i pochi frammenti di vetro sequestrati sul posto dalla Squadra Mobile, «non si ravvisano né la parte della bottiglia infranta utilizzata come arma, quella con il collo, né gran parte della parte rimanente, evidentemente subito rimosse per occultare le tracce del reato».



LA SCINTILLA, LA PATATINA, IL CANE ED IL COMMENTO

Un omicidio scaturito, come detto, da un episodio comunque banale, seguito a un iniziale tentativo di approccio della vittima nei confronti di una ragazza.

Nell'interrogatorio di garanzia Cipressi, assistito dall'avvocato Roberto Di Loreto, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quando ricostruito in base alle testimonianze raccolte e riportate nell'ordinanza, uno dei presenti aveva offerto una patatina al cane della ragazza, suscitando la reazione di quest'ultima la quale, preoccupata per la salute dell'animale, aveva finito con il rimproverare anche il cane.

Ciò aveva indotto Di Marco a intervenire, «forse frustrato per il respingimento delle proprie avances, di certo non sobrio a causa dell'assunzione di alcolici», a rimproverare a sua volta la donna.

Tale rimprovero - si legge nell'ordinanza - «ha suscitato una ulteriore reazione della donna che gli si è avventata spingendolo e dicendogli di smetterla», dandogli, secondo una testimone, del «finto animalista», «subito spalleggiata da Cipressi».

E' a questo punto che Di Marco, «vistosi affrontato, si voltava, come per tornare indietro verso il circolo, ma improvvisamente tornava di nuovo verso la donna e le lanciava un bicchiere contenente birra, bicchiere che finiva sulle gambe e sui piedi di Cipressi».

Un gesto, questo, che ha fatto esplodere la reazione «inconsulta» di Cipressi il quale, secondo l'accusa, «dopo averlo affrontato faccia a faccia con atteggiamento di sfida, in rapida successione entrava nel locale, prelevava una bottiglia di birra vuota con la mano destra, usciva di nuovo all'esterno, la infrangeva su un tavolino e sferrava il fendente mortale», scena vista da due testimoni, «portando il braccio destro dapprima verso l'alto e poi sul collo della vittima».