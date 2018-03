L'Aquila. Colpo davanti alla banca, rapinatore individuato grazie a Facebook

L'AQUILA. Sono stati individuati dalla squadra mobile dell'Aquila, con l'ausilio dell'Interpol e dell'Ufficio di collegamento italiano interforze in Albania, i due autori della rapina commessa il 28 febbraio 2013 davanti al bancomat della filiale della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila (oggi Bper) nel quartiere Torrione, nel capoluogo regionale.

Si tratta di due albanesi: K.N., classe '94, che è morto in ospedale nel suo paese il 2 ottobre dello stesso anno a seguito di gravi lesioni alla testa causate da colpi di arma da sparo, subite la sera prima in un appartamento di Valona; e di A.X. ('93), ricercato a livello internazionale per il quale il tribunale dell'Aquila dopo la condanna del 21 ottobre 2013 a 10 anni di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali, è stata chiesta l'estradizione.

Le ricerche hanno appurato che A.X. si trova in Albania, probabilmente a Tirana, e che raramente si reca a Valona dove ha la residenza. Qui fu trovato nel marzo del 2015 dopo una perquisizione in casa.



Intorno alle 18.10 di quel 28 febbraio 2013, una donna 50enne, dopo aver parcheggiato la propria autovettura Lancia Musa in viale De Gasperi, si diresse verso lo sportello bancomat della Carispaq, agenzia del Torrione, per prelevare 200 euro.

Dopo le operazioni di prelievo la donna, rientrata in auto venne raggiunta da un individuo che, introdottosi in macchina dallo sportello posteriore lato guida, la afferrò per i capelli sottraendole il portafoglio che si trovava appoggiato sul sedile anteriore, lato passeggero.

La vittima riuscì a sottrarsi alla presa del rapinatore scendendo dall’auto ma venne raggiunta da un altro individuo che, dopo averla afferrata, la scaraventò a terra, per poi colpirla con dei calci.

I due riuscirono a fuggire.



UNO DEI DUE INDIVIDUATO GRAZIE A FACEBOOK

Dopo aver verificato le immagini di videosorveglianza e attraverso fonti confidenziali gli inquirenti sono risuciti a risalire al nome di uno dei due.

Su Facebook gli investigatori hanno poi trovato un account registrato proprio con quel cognome e sono riusciti ad entrare in possesso anche di alcune foto messe online sul social network e che subito sono apparse corrispondenti a quelle delle telecamere di sorveglianza.

Si è accertato, inoltre, che i due i soggetti ripresi, erano stati ospitati sino al giorno 1 marzo 2013 presso l’abitazione aquilana di un connazionale, rivelatosi estraneo ai fatti.