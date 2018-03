Alberi tagliati. Il Comune di Pescara: «nessun errore»

PESCARA. «Tutti gli alberi tagliati erano quelli classificati come “D” nella perizia, ovvero quelli a rischio di schianto e pericolosi per la pubblica incolumità, per cui il patrimonio arboreo cittadino non è stato assolutamente intaccato».

Lo ha confermato per la seconda volta ieri l’assessore Laura Di Pietro che si è recata ancora in via del Santuario con il perito Franco Massimo Rabottini per verificare quanto denunciato dal coordinamento che si oppone al taglio e chiede chiarezza.

E’ chiaro che ora la vicenda prenderà una piega diversa ma non più serena.

«Sul piano numerico, specifica l’ufficio tecnico comunale», si legge nella nota a firma dell’assessore al verde, «gli alberi da abbattere in via del Santuario erano 30, come risultava dalla perizia. Successivamente all’elaborazione della perizia furono effettuati interventi di urgenza eseguiti dai vigili del fuoco e dai dipendenti del comune, o da cadute naturali, che hanno comportato la diminuzione di 3 alberi, che rientravano nei 30 classificati come D. (Un episodio analogo è accaduto anche in piazza San Francesco dove un pino classificato D si è schiantato per cause naturali, confermando la validità dell’analisi visiva in possesso del Comune di Pescara). Quindi in via del Santuario, tolti i 3 alberi già caduti o per cause naturali o per un intervento di estrema urgenza, in precedenza, gli alberi che dovevano ancora essere tagliati erano 27. Ne sono stati abbattuti 28 poiché ai 27 se n’è aggiunto un altro (indicato nella foto allegata), che nella relazione iniziale era indicato in classe C/D, ma le cui condizioni si sono aggravate in seguito come dimostrano le foto che allego al comunicato, determinando una nuova classificazione come D a seguito di una ulteriore verifica successiva eseguita dal tecnico Massimo Rabottini, e il successivo abbattimento della pianta. Quindi in via del Santuario non è stato abbattuto nessun albero per errore e sono stati tagliati solo quelli individuati come realmente pericolosi nella relazione e nei successivi sopralluoghi».

Lo stesso assessore però parla di un «equivoco» che «nasce da qualche difficoltà di individuazione progressiva dei pini, ma quelli individuati in classe D e tagliati, sono precisamente gli stessi individuati nella relazione, seguendo però il posizionamento degli alberi in base ai riferimenti civici presenti nella relazione. Questi alberi sono stati singolarmente segnati dal tecnico Rabottini e controllati dalla ditta esecutrice dei lavori, prima di procedere alle operazioni».

Per quanto riguarda l’albero che le associazioni sostengono di aver salvato inviando una pec e messaggi, «già la ditta che esegue i lavori aveva segnalato all’ufficio verde del Comune la necessità di una ulteriore verifica di questa alberatura prima di procedere», ha detto l’assessore.

Prima dei tagli vi sarebbero più controlli mentre per quanto riguarda gli alberi fantasma anche l’assessore spiega che tre albero sono caduti o stati tagliati «per un imminente pericolo» ma non di ce quando.

A PrimaDaNoi.it risulta che gli alberi successivi al 123 che sarebbero stati indicati nella relazione Rabottini sono stati tagliati nel 2009.

Ma l’attenzione non mancherà assicura l’assessore.

Le spiegazioni così come fornite basteranno? Sono sufficienti? Le prove fotografiche sono state fugate ed i cittadini ne sono convinti?

La mobilitazione dei comitati intanto continua, la rabbia cresce e l’impressione è che, ora, ad indignare maggiormente sia proprio la posizione del Comune e degli amministratori. Il coordinamento dei comitati aveva invitato anche l’assessore Di Pietro alla conferenza stampa tenutasi proprio a via Del Santuario per un confronto pubblico e aperto ma l’incontro non c’è stato.

C’è chi parla di forte imbarazzo a Palazzo di Città anche tra i dirigenti e di una situazione che diventa sempre più pesante nonostante pubblicamente si ostenti sicurezza e si neghi qualunque errore.

Sta di fatto che ogni giorno che passa emergono ulteriori elementi che andrebbero chiariti come, per esempio, il periodo sbagliato per la potatura: è vero oppure no?

Gli errori sono emersi solo grazie allo scrupolo del coordinamento che sta mobilitando sempre più persone, le quali si mettono a disposizione per effettuare ore di controlli che stanno procedendo anche su altre zone perchè ora il sospetto è che vi siano molti più errori (controlli che ovviamente doveva effettuare il Comune).

I cittadini sono tornati a chiedere al Comune che «si fermino tutti i lavori di abbattimento e potatura in quanto fondati su una relazione che ora, a nostro avviso, è da respingere in considerazione delle criticità emerse», ha detto Augusto De Sanctis, «l'intera operazione comunale è fondata su un'attività tecnica che dire problematica è un eufemismo: specie di piante sbagliate (Pino marittimo al posto di Pino d'Aleppo); alberi ritenuti pericolanti e fonte di immediato pericolo che alla prova strumentale escono stabili; mancata identificazione della specie; mancata localizzazione esatta. Inoltre devono essere estromessi dal procedimento i funzionari del Comune che a vario titolo si sono occupati della pratica e che sia valutato attentamente il loro operato attraverso una verifica amministrativa a cui vogliamo collaborare, visto che noi semplici cittadini, come al solito, documentandoci scopriamo le falle del sistema».

E ce n’è anche per l’assessore Di Pietro, l’autorità politica, che avrebbe avuto il potere di richiedere maggiore accortezza e ordinare subito un controllo sulla relazione tecnica richiesta.

«Ora l'assessore Di Pietro chieda scusa alla città per l'omessa vigilanza degli atti dei suoi uffici che avevamo espressamente richiesto in diversi incontri», aggiunge De Sanctis a nome del coordinamento, «tutti possiamo commettere sbagli, l'errore vero è stato insistere testardamente ed ostinatamente davanti a fatti che erano evidentissimi anche ai non addetti ai lavori. Tra l'altro avevamo riportato quanto facevano gli altri comuni. A farne le spese alla fine sono stati gli alberi della città che sono un patrimonio non solo ambientale ma anche economico. Ovviamente, dopo quelli inviati alla Procura, invieremo dettagliati esposti anche alla Corte dei Conti e all'ANAC».

Niente scuse, nessun errore, niente stop per i lavori: a questo punto non sono più possibili soluzioni “mediane” ma solo estreme perchè la ragione non può essere nel mezzo.

Gli esposti sono giunti in procura e la Forestale ha iniziato a leggere le carte ma ogni (eventuale) intervento purtroppo giungerà a tempo scaduto. Anzi ad alberi caduti.