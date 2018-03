Carabinieri. Il colonnello Di Niro nuovo comandante provinciale di Pescara

PESCARA. Da ieri il colonnello Gianluca Di Niro, 50 anni, è il nuovo comandante provinciale dell'Arma di Pescara. Prende il posto del colonnello Paolo Piccinelli trasferitosi in Umbria per un nuovo incarico. Molisano e nativo di Campobasso, il colonnello Di Niro, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, laureato in Giurisprudenza, si è arruolato nell'Arma nel 1985, ed ha assolto incarichi di comando presso diversi reparti dell'Arma a Torino, Roma, Reggio Calabria, Verona, e in ultimo, dopo la frequenza del Corso presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, è stato docente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Il colonnello Di Niro ha anche seguito le indagini per l'attentato di via Fauro a Roma dove nel 1993 esplose un'autobomba contro il giornalista Maurizio Costanzo.

«Per me tornare in Abruzzo dove ho vissuto per diversi anni (a Chieti, ndr) è un grande piacere perché ho potuto apprezzare questa regione a cui sono molto legato, pur essendo nato nel vicino Molise. A Pescara e nella provincia ci attende un lavoro importante che deve avere come obiettivo la salvaguardia della sicurezza e tranquillità dei cittadini di questa provincia. Lavoreremo - ha spiegato - su tre livelli: preventivo, investigativo repressivo e relazionale perché sarà fondamentale la collaborazione con la gente. Arrivo in un Comando Provinciale dove è stato portato avanti fino ad oggi un ottimo lavoro che cercheremo di proseguire collaborando con le altre forze di polizia».