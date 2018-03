Pescara Riviera nord, tolto il divieto di balneazione mentre diluvia…

PESCARA. Proprio nel giorno di piena allerta meteo, e poco prima che su Pescara si riversasse una pioggia battente, insistente, abbondante, il Comune comunicava con la consueta enfasi che il divieto di balneazione temporanea sulla riviera nord, ai confini con Montesilvano, era stato revocato.

Le analisi dell’Arta, ripetute qualche giorno fa, infatti, avevano dato esito positivo per cui il cartello è stato fatto sparire.

Rimane il mistero su cosa sia accaduto in quel luogo e che tipo di sversamento vi sia stato nella zona di fosso Mazzocco dove con molta probabilità è successo qualcosa.

Un evento, forse raro, visto che nella zona della rotonda non si erano mai segnalate criticità legate alla balneabilità dell’acqua.

Il Comune starebbe indagando ma per ora è mistero.

«Ho appena firmato l’ordinanza di revoca del divieto di balneazione emessa due giorni fa», diceva stamane il sindaco Marco Alessandrini, «un atto dovuto e che al contempo ci solleva, perché il risultato delle analisi suppletive che abbiamo avuto oggi, a due giorni dall’esito di quel prelievo, è del tutto conforme, con valori notevolmente al di sotto dei limiti prescritti per legge. Sono certo che esiste una spiegazione per quello che è accaduto e credo che sia necessario averla nel più breve tempo possibile per due ordini di ragioni, entrambi importanti: la tutela della salute pubblica che è la nostra priorità e la tutela anche dell’immagine della città legata alla salubrità delle nostre acque, su cui in questo ultimo anno, nostro malgrado, è stato detta qualsiasi cosa.

Se ci sono stati errori dobbiamo saperlo e chi ha sbagliato dovrà assumersi le responsabilità del caso. Inoltrerò all’Arta una richiesta di spiegazioni sul cambiamento così repentino dei valori senza una causa contingente e tangibile della situazione che avrebbe potuto scatenare la criticità registrata dai prelievi di lunedì scorso, peraltro su un tratto di mare che viene da sempre classificato dalla Regione con acque “eccellenti” e che non ha mai storicamente dato nessun tipo di problema, come ci confermano i balneatori, con i quali siamo stati in stretto contatto in questi mesi e che incontrerò oggi per capire come affrontare il prosieguo della stagione».

La foto pubblicata dal Comune qualche giorno fa, a differenza di quanto sostiene l’amministrazione, prova che uno sversamento c’è stato, per cui risalendo il fosso si potrebbe scoprire l’origine.

Il problema potrebbe essere un altro: data la pioggia abbondante tutti i fossi hanno iniziato a sputare liquami nel fiume ed in mare come capita ogni volta che piove da sempre.

Si tratta degli sfiori che si azionano automaticamente per preservare i collettori ed il depuratore che sarebbe danneggiato da un apporto improvviso e imponente di acque bianche miste ad acque nere.

Ed ecco che allora i cittadini che hanno capito cosa accade ad ogni pioggia hanno iniziato a filmare i fiumi estemporanei che si creano e sono la causa dell’inquinamento del mare abruzzese e pescarese.

Lo sfioro della Madonnina è tra i più attenzionati e pericolosi ed anche oggi sputava nel fiume reflui.

Così come accade anche a Montesilvano ed in alcune zone di Francavilla.

Visto quanto documentano foto e video non si capisce perchè dopo tali eventi i Comuni non avvertano la popolazione dell’eventuale potenziale pericolo di fare il bagno domani.