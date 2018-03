Accuse di corruzione al medico: la paura delle perquisizioni e i documenti cancellati dai pc

PESCARA. Sei mesi di sospensione dal servizio sebbene già da mesi Giorgio Robuffo non ricopra più l’incarico di medico addetto al Servizio prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro della Asl di Pescara. Quel posto lo ha lasciato a dicembre 2014 per poi passare nel settore bonifica amianto.

Ma gli inquirenti, che ieri mattina gli hanno notificato una interdizione lavorativa e contestato il reato di corruzione, sostengono che anche nel nuovo ruolo possa assumere «identiche condotte».

Dunque, il medico fino al prossimo gennaio dovrà stare fuori dall’Asl. Ad inguaiarlo una denuncia anonima ma anche conferme da parte di alcune lavoratrici e conti correnti anomali con bonifici per quasi 60 mila euro che per la Procura non sono lineari.

Il medico già sapeva da mesi di essere indagato: era stato ascoltato respingendo tutte le accuse. Per il giudice, però, le sue spiegazioni non sono attendibili.





«ATTIVITA’ PIEGATA AD INTERESSI PERSONALI»

Per il gip Gianluca Sarandrea, le attivita' professionali di Robuffo si erano «piegate» ad interessi personali. Il sistema è stato verificato in almeno 6 casi (4 andati in porto, altri 2 no) e nessuno sa se possano essercene altri. L’indagine è tutt’altro che chiusa, ha detto ieri in conferenza stampa il capo della Mobile Pierfrancesco Muriana. Gli inquirenti, infatti, si aspettano che dopo l’uscita della notizia anche altre vittime si facciano avanti, riconoscendo Robuffo e il suo modus operandi.

Il medico, è questa l’ipotesi accusatoria, avrebbe indotto i titolari delle imprese soggette a controllo a rivolgersi alla International Work di Montesilvano, società di cui proprio Robuffo sarebbe stato socio occulto, per vedersi approvare i loro piani per la sicurezza, pena il rigetto degli stessi, quand'anche meritevoli di approvazione.





SEMPRE RESPINTO LE ACCUSE

Robuffo nei mesi scorsi, durante il faccia a faccia con gli inquirenti che gli hanno contestato i fatti, ha sempre respinto ogni accusa.

Ha difeso il suo lavoro spiegando di essere «particolarmente scrupoloso nell'analisi dei documenti di rischio predisposti dalle aziende» e dunque quando i lavori non rispettavano a pieno la normativa di riferimento, non poteva che rigettare i progetti, il piu' delle volte predisposti da professionisti «in realta' privi della necessaria competenza».

Ha negato pure che consigliava di rivolgersi alla International Work ma ha spiegato che ad alcuni suggeriva di rivolgersi all’esperto Giovanni Del Coco (deceduto) presso l’Università di Chieti.

Insomma Rabuffo avrebbe escluso «qualunque forma di rapporto diretto» con la International Work, specificando però che i suoi figli, sarebbero stati nominati coordinatori di sedi periferiche di un organismo paritetico bilaterale che si occupa della sicurezza del lavoro e a cui la International Work si era affiliata.

Dunque il suo rapporto con la ditta di Montesilvano era di «consulenza gratuita», per la formazione, mentre i suoi figli avrebbero svolto delle prestazioni come dipendenti dell'organismo che si occupa di sicurezza.

Il maschio lavorava a Chieti mentre la femmina a Campobasso. E gli inquirenti sono andati a spulciare pure i conti correnti dei due giovani dai quali sono emersi bonifici da parte della International Work «pur non risultando», annota il gip, «alcun tipo di rapporto fra gli stessi e l’azienda».





I BONIFICI AI FIGLI

Sul conto del figlio sono stati trovati per la precisione 30.107 euro dal 1° gennaio 2010, su quello della figlia 27.485 euro.

Secondo l’accusa però quei soldi erano destinati in realtà al padre anche perché i due non avrebbero mai svolto consulenze, così come confermato anche da una dipendente della società. E poi perché se i due, come hanno detto, erano consulenti della Efei, così si chiama l’organismo paritetito bilaterale, venivano poi pagati dalla International Work?



IL TENTATIVO DI NASCONDERE LE PROVE

Durante le indagini gli inquirenti hanno scoperto anche che i titolari della ditta, Maurizio D’Alleva e Mirco Rulli (entrambi indagati con il medico), una volta venuti a conoscenza dell’indagine a seguito di alcune perquisizioni, avrebbero tentato di cancellare documenti importanti dai pc dell’ufficio oltre a non parlare più al telefono perché sospettavano di essere intercettati.

I documenti ‘pericolosi’ sono spariti grazie ad un loro amico, dipendente della Fater, al quale chiesero di cancellare documenti e email riconducibili a tale ‘Giorgio’ da intendersi chiaramente, dice l’accusa, a Robuffo.

E lo stesso tecnico ha svelato agli investigatori di essere stato contattato da Rulli che gli chiese di sistemare dei pc dell’ufficio e a casa per controllare se fossero state eliminate tutte le email scambiate con Robuffo dai loro account.

Il tecnico ha svelato anche che, sempre dopo la richiesta dell’amico, ha proceduto anche alla pulizia di alcuni supporti di memoria e aveva spostato dei file da un pc all’altro.

Durante un terzo incontro Rulli gli chiese anche di formattare completamente il computer e installare un nuovo sistema operativo.







I FILE SALVATI DALLA COLLABORATRICE

Fondamentale per l’indagine anche il supporto di due dipendenti dell’azienda di Montesilvano che hanno svelato che in diversi casi le società loro clienti erano già state ispezionate dalla Asl di Pescara e proprio dal funzionario Robuffo.

Una delle dipendenti ha anche raccontato di essersi accorta che dopo la prima perquisizione della polizia il computer posizionato sulla scrivania dell’ingresso della società era stato portato via così come alcune cartelle e file presenti sul sistema erano state modificate nel loro contenuto.

Un’altra collaboratrice ha invece detto alla polizia che era «evidente» che la partecipazione di Robuffo all’interno della società fosse legata proprio al rilascio di attestati in favore delle aziende.

«Il titolare mi diceva che era attività di formazione anche se io mi rendevo bene contro che non si trattava di questo», ha raccontato la donna.

Sempre lei ha poi svelato di aver avuto modo di vedere dei verbali delle riunioni nei quali compariva anche Robuffo. E quando capì l’intenzione dei titolari di cancellare documenti importanti dai computer ha deciso di copiare i dati, consegnati poi alla polizia.

Anche lei come la collega ha raccontato che dopo le perquisizioni i computer sulla scrivania dell’ingresso e quelli sul soppalco erano stati fatti sparire. Così come era stato cancellato un verbale di una riunione nella quale era stato concordato l’ingresso nella società di Robuffo quando fosse andato in pensione dall’Asl.



Alessandra Lotti