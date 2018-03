Via Pisa, folla all’ingresso della moschea. Il video dei residenti che chiedono sicurezza

PESCARA. «Vogliamo che siano le autorità preposte a dirci che è tutto in regola».

Così Luciano Alessandrini replica alle rassicurazioni arrivate dal presidente dell’Associazione An Noor che sostiene che non ci siano problemi per la presenza in via Pisa 34 di una vera e propria moschea dove giornalmente si ritrovano centinaia di musulmani.

La pensano diversamente i residenti della zona che hanno chiesto alle autorità (Comune, questura, prefettura, asl e vigili del fuoco) di verificare che tutto avvenga rispettando le norme e di confermare che non ci siano problemi per quell’assembramento.

E che siano tanti a riunirsi emerge chiaramente anche da un filmato che questa mattina Alessandrini ha girato e postato su Facebook.

Si vedono un centinaio di persone in attesa che la porta della moschea si apra, poi lentamente, creando anche qualche rallentamento alla viabilità, entrano tutti.

Secondo Alessandrini proprio quelle immagini girate alle 7,45 del mattino smentirebbero quanto sostenuto dal presidente dell’associazione: si vede «l’ingresso di una folla all'interno del locale e il tutto alla faccia della sicurezza».

I residenti vorrebbero sapere chi sono e quanti sono gli iscritti all’associazione e se vengono rispettate tutte le norme delle associazioni regolamentate dalla legge. «Non ci interessa come sono organizzati ma solo se sono rispettate le regole».

Ad ottobre scorso anche l’amministratore di condominio era intervenuto scrivendo all’associazione che però non ha mai risposto

In quel caso si chiedeva a coloro che frequentano i locali a non legare le biciclette con catene o altro ai cancelli condominiali, a non occupare l’ingresso allo stabile condominiale per togliersi o rimettersi le scarpe, a non sostare nell’area di accesso allo stabile (zona ove sono ubicati sia il portone che i campanelli) del condominio e di lasciarlo sempre libero.

«Questo modo di operare», contesta ancora Alessandrini, «contribuisce a fomentare la diversita’ e la non accettazione. Siamo sempre in attesa di risposte. Ribadiamo ancora una volta che la questione non e’ contro il diverso, ma solo per verificare che tutto sia in regola e che gli insegnamenti impartiti siamo conformi a quanto enunciato dal presidente».

I residenti poi hanno un dubbio: come mai è sparito, da qualche giorno, il cartello che indicava, nella lingua araba, la presenza di una moschea?