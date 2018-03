Il fatidico Dk15 entra in funzione ma è guerra sui video

ABRUZZO. Saranno attivati questa mattina i nuovi impianti di sollevamento del Dk15 sulla rete fognaria di Vallemare-Palazzolo di Cepagatti. Contemporaneamente saranno dismesse due fosse imhoff (una delle quali era stata oggetto di sequestro la scorsa settimana) e i reflui convogliati al depuratore di Cepagatti, località Bucceri.

Si tratta del mega impianto che è in costruzione da alcuni anni e che dovrebbe intercettare e convogliare verso il depuratore di Pescara tutti gli scarichi diretti nel fiume su buona parte dell’asta finale.

L’Aca -che è la stazione appaltante- spiega che si è al momento ancora in attesa dell'allaccio Enel e nel frattempo l'impianto funzionerà grazie a un gruppo elettrogeno.

Sull’altra parte dei lavori che riguardano il Dk15, invece, si è ancora in alto mare per ragioni procedurali perché, dopo l’appalto e l’inizio dei lavoro, passati alcuni anni si sono scoperte vulnerabilità nella procedura amministrativa che ha rallentato i lavori. Secondo Comune e Aca ci potrebbero essere spiragli a breve ed i lavori terminati in un tempo ragionevole.

Intanto, ieri si è scatenata un’altra ondata di proteste e rabbia per alcuni video che sono stati pubblicati e mostrati anche sui social network che ritraevano l’ennesimo scolo diretto nel fiume.

Secondo l’Aca il collettore rivierasco di Pescara è dimensionato per convogliare in caso di pioggia tutte le acque bianche provenienti dalla zona nord e dalla zona collinare fino a tre volte la portata ordinaria, superata la quale i reflui, in ogni caso diluiti fino a 30 volte rispetto alla condizione di ingresso, per le eccedenze vengono sversati nel fiume.

Come spiegato più volte vengono azionati i “troppo pieno” degli impianti che di fatto sversano i reflui nel fiume e per quanto l’Aca parli di “diluizione” si tratta pur sempre di liquidi fognari. In alcuni punti infatti l’acqua è visibilmente scura così come accade per esempio per impianti simili a Montesilvano che lasciano sulla spiaggia un inequivocabile e inquietante alone scuro.

Ma la novità non è tanto che vi siano questi scarichi diretti ma che ci si scandalizzi oggi quando invece questo è sempre accaduto e accadrà fin quando «non verranno separate le acque piovane dai reflui di fogna, un'opera auspicabile perché ne trarrebbe beneficio il fiume e inoltre consentirebbe importanti economie sui costi di gestione e di depurazione», dice Aca in qualche modo contribuendo a fare chiarezza e trasparenza sulle ragioni che hanno poi portato mare e fiume ad essere così inquinati, anche se le fonti rimangono molteplici e variegate.

L’altra notizia che dà l’Aca è che «purtroppo, fino a oggi, questo problema non è stato mai affrontato dagli organi competenti».

Ci sarebbe anche da chiedersi perché e per quale ragione, comunque, in passato sono stati effettuati milioni di euro di lavori e che cosa ha impedito ai bravi amministratori passati di risolvere il problema.

La procura che ha indagato, indaga e indagherà non ha mai spiegato come è stato possibile che da oltre dieci anni si conoscono le mappe ed i punti precisi di scoli e fosse e che da allora nulla è stato fatto.

Ed ora il problema sembra spostarsi dalle cause dell’inquinamento ai video che di questo parlano.

Il vicesindaco Del Vecchio ha annunciato che le immagini che riguardano l'impianto di sollevamento denominato B0, presso la Madonnina del Porto, sono fatti noti, mentre sugli altri video che fanno riferimento a sversamenti avvenuti in periodi «non meglio precisati della giornata di ieri, abbiamo seri dubbi, perché non sono realisticamente possibili, questo sia per via dell'assenza di precipitazioni, che per quanto documenta il rapporto richiesto alla società Aca sull'attività delle idrovore in quelle ore».

«Infatti l'Aca», dice Enzo Del Vecchio, «ci comunica che dalle 8,30 della di ieri non si sono verificati più sversamenti e di conseguenza le idrovore non sono entrate in funzione, erano ferme. Il continuo allarme che da mesi accompagna lo stato di salute del fiume, nonostante le attività messe in campo da Comune e Aca e Ato per il suo disinquinamento, semina solo panico e di certo non aiuta a rappresentare la situazione reale in cui il fiume e il mare si trovano adesso. Non solo, tali allarmi non consentono di svolgere le attività di vigilanza e controllo, che risultano deviate verso indicazioni errate e impossibili, a nocumento dell'immagine della città e della sicurezza della comunità che ha invece diritto ad un'informazione precisa e puntuale sui fatti, ma anche dell'operatività di chi è preposto a intervenire e risolvere eventuali criticità segnalate, come stiamo facendo ormai da mesi».

Secondo il Comune è necessario «fronteggiare le emergenze quando sono reali, non inventate o, peggio, strumentalizzate a danno della pubblica opinione e su questo la nostra tolleranza è già al limite».

Per fare chiarezza sulle segnalazioni in questione opera già il Corpo Forestale dello Stato e si sono attivati anche gli organi competenti.