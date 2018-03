Concerto gratuito a Francavilla di Sarah Jane Morris

FRANCAVILLA AL MARE. Si terrà domenica 24 aprile alle ore 18:00 (ingresso libero) in Largo Modesto Della Porta (in caso di condizioni atmosferiche avverse all’interno del Museo Michetti) a Francavilla al Mare, il concerto internazionale di Sarah Jane Morris, famosa vocalist inglese, fra le più intense e ammalianti voci femminili della musica contemporanea.

L’appuntamento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Francavilla al Mare e dal Sindaco Antonio Luciani, in collaborazione con il “Centro Ricerche e Studi Nazionale Alessandro Cicognini” (Cresnac) diretto dal maestro Davide Cavuti.

«Il concerto di Sarah Jane Morris rappresenta un grande evento culturale per la nostra città che accoglierà una star internazionale della canzone conosciuta in tutto il mondo – afferma il Sindaco Antonio Luciani -: un'anteprima, insomma, dell'Estate 2016. La particolare espressività e lo straordinario carisma, la identificano come una delle più belle voci al mondo riuscendo ad interpretare i vari generi musicali pop, rock, R&B e jazz».

«Un appuntamento di grande qualità – afferma Davide Cavuti, direttore del Centro Studi Nazionale Cicognini - che darà lustro alla stagione dei concerti e del teatro francavillese»

Ad accompagnare la cantante, saranno il chitarrista elettrico londinese Tony Remy e il musicista abruzzese Maurizio Di Fulvio (chitarra classica). Il concerto è un viaggio seducente ed elegante che Sarah Jane Morris porta avanti da alcuni anni entusiasmando il pubblico di tutto il mondo e che si avvale di ascendenze lontane e nobili. Sarah Jane Morris ha collaborato con gli Eurythmics, i Communards, Avishai Cohen, l’iraniana Mahsa Vahdat, Paul Simon e i sudafricani Ladysmith Black Mambazo e gli italiani Riccardo Cocciante, Cristina Donà e Noemi. “Don’t leave this way”, “Me and Mrs Jones”, “Huff e Gilbert”, “Into the Garden”, “Graceland”, “Fragile”, “No Beyoncé”, “I shall be released”, “Fast car” sono state reinterpretate dalla cantante in una veste unica ed elegante e diventate l’emblema della “world music”.