Tamponamento su Asse Attrezzato: trauma cranico fatale per le vittime

CHIETI. Un trauma cranico cervicale la causa del decesso, sul colpo, di Alfredo Maiella e Rosa Nardone, 75 e 70 anni, marito e moglie di Chieti, avvenuto lunedì pomeriggio lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara, a San Giovanni Teatino, all'altezza dello svincolo della Porsche che porta dalla zona commerciale di Sambuceto a Pescara.

I due viaggiavano su una Fiat 500, vecchio tipo. Erano fermi in coda quando all’improvviso sono stati tamponati con violenza da una Ford C-Max guidata da un cinquantaseienne di Pescara A.C. e finiti contro una Citroen Saxo che la precedeva. Al momento dell’incidente sull’asse attrezzato c’erano dei rallentamenti causati dai lavori in corso qualche centinaio di metri più avanti.

Dunque Maiella alla guida della sua 500 avrebbe rallentato la marcia proprio a causa della coda ed è stato tamponato dalla Ford S Max del pescarese. L’impatto è stato così forte da proiettare la coppia di Chieti contro l’auto che li precedeva e la vecchia Fiat si è trasformata così in una trappola mortale. Per la coppia non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo schiacciati all'interno dell'abitacolo. A nulla sono valsi i soccorsi dell’elicottero del 118.

Al conducente dell'auto che ha tamponato viene contestato il duplice omicidio stradale. E’ indagato a piede libero. Incidente Asse Attrezzato, pescarese indagato per omicidio stradale.

Si tratta del primo caso in Abruzzo di applicazione del nuovo reato introdotto da poche settimane nel codice penale. Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale di Chieti

Le cause della morte sono state accertate ieri con l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giancarlo Ciani; l'ha eseguita il medico legale Cristian D'Ovidio e si è conclusa nella serata di ieri. I funerali della coppia saranno celebrati domani nella cattedrale di San Giustino a Chieti.

In loro onore suonerà anche il celebre Coro del Miserere, composto da 100 violinisti e 80 coristi, dove Maiella era violinista da 60 anni.