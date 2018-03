Cantone a Chieti: «corruzione è sistema antieconomico per eccellenza»

CHIETI. «C'è un rapporto tra paesi corrotti e quelli che hanno meno ricerca e di conseguenza fuga di cervelli».

Lo ha detto oggi Raffaele Cantone, a Chieti, durante un convegno dell'Università sui nuovi orizzonti delle costituzioni economiche e democrazie pluraliste.

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha spiegato che «la corruzione è un sistema antieconomico, perché è anticoncorrenziale per eccellenza: è un meccanismo bandito che nega spazi all'innovazione e al merito. Se vinco un appalto perchè legato alle lobby, che motivo ho di essere bravo? Se vinco quell'appalto devo solo pagare e assumere chi mi viene indicato».

«L'altro errore è stato quello di pensare, specie al sud, che l'illegalità fosse un sistema conveniente, specie da parte di chi ci ha fatto affari. Magari a parole ti dicono che la corruzione è sbagliata, ma poi nei fatti questa affermazione è stata negata nei comportamenti concreti, pensando che la bustarella sia quell'olio che fa muovere gli ingranaggi».

«Si è creduto - ha continuato Cantone - che l'illegalità non bloccasse l'economia, mentre non si è capito che la corruzione è un reato di contratto, con plurisoggetti, dove chi paga non commette reato meno grave di chi prende. Il sistema si giustifica spesso, spiegando che la corruzione è un modo per superare l'ambiguità, i controlli e i tempi lunghi della burocrazia. In realtà è vero il contrario e il rispetto delle regole è il campo più favorevole per l'economia».

«Quando c'è un appalto - ha proseguito Cantone durante il suo intervento al convegno dell'Università di Chieti - i comportamenti lobbistici non richiedono innovazioni. Che il sistema dei controlli blocchi l'economia è un alibi per la corruzione: la burocrazia mi ostacola e mi organizzo per reagire. Servono quindi sistemi nuovi di controllo, ma non con la logica del ditino puntato, né ex post, né ante post, ma durante. Vigilare significa guidare la P.A. senza toni paternalistici: con l'Expo è andata così, e dove si rispettano le regole le cose migliorano. Non è affatto vero che i controlli deprimono l'economia - ha sottolineato Cantone - vedi l'Expo, dove il dialogo è stato costante, orientando e portando a termine le cose nei tempi giusti».



«DOPO MANI PULITE È FIUME CARSICO»

«La corruzione dopo Mani Pulite è diventata un fiume carsico. Prima era allo scoperto? Poi si è ingrottata. E dopo, non è successo nulla», ha detto Cantone.

«Si è pensato di sconfiggerla con le indagini, che spesso sono casuali - ha proseguito il presidente dell'Anticorruzione - mentre ha ingenerato un sistema. Si è pensato di metterci mano con la Legge Merloni sugli appalti, legge che pretendeva di scrivere tutto, anche i tempi per andare al bagno... invece serviva l'esatto contrario. Il Codice degli Appalti scommette sul fatto che dove si rispettano le regole le cose migliorano, ripeto che non è vero che i controlli deprimano l'economia», ha concluso Cantone.



DA SOCIETÀ PERCEZIONE INGIGANTITA

«Mi sono sentito chiedere spesso se in realtà in Italia ci sia una 'iper-rappresentazione' del fenomeno della corruzione, specie dopo alcune sentenze che hanno ridimensionato i fatti: certo, a volte è una leggenda metropolitana, come i coccodrilli nelle fogne di New York. Ma se da parte della società c'è questa percezione, qualche motivo ci sarà pure...».

Cantone non ha dubbi sul fatto che «quando dicono che la corruzione in Italia 'pesa' per 60 mld di euro, danno cifre senza nessun fondamento, ma è chiaro anche che se non spari alla luna non vieni preso sul serio. E tutto questo accade perché la gente non si fida delle istituzioni, ed il sentimento è profondo. La causa di tutto questo non è la stampa, è qualcosa di più profondo, troppo comodo prendersela con la stampa».

«Noi non vogliamo mettere tutto sotto il tappeto, non neghiamo i fatti - ha chiarito Cantone a margine del convegno all'Università di Chieti sulla costituzione economica - ma quando sento che dal 2009 si usano i dati giudiziari per spiegare che è in diminuzione, beh, lì bisognerebbe seppellire tutto con una risata».

Cantone ha anche spiegato che il decreto per il risarcimento dei truffati dalle banche, Carichieti, Cassa di Ferrara, Banca Marche e Banca Etruria, ancora non si vede perché «è tutto fermo perchè si sta parlando con l'Europa per vedere se si può ampliare il raggio dei rimborsi, proprio per evitare l'arbitrato, cosa che per noi sarebbe meglio. Noi siamo disponibili, ma mi sembra che l'Ue sia molto formale e restia a convincersi. Se ci chiamano ci siamo, non siamo gelosi delle nostre prerogative».