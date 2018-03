Tablet alla Polizia: «a Pescara la sicurezza è più 'veloce'»

PESCARA. Il controllo del territorio da parte della Polizia, a Pescara, diventa più sicuro, più veloce e più efficiente, sia per i cittadini che per gli operatori, grazie ai nuovi tablet di cui sono dotate tutte le Volanti della Questura del capoluogo adriatico, nell'ambito del programma 'Sdi Mobile', che fa parte del più ampio progetto 'Mercurio'.

I veicoli pescaresi nel giro di un paio di mesi saranno dotati del pacchetto 'Mercurio' completo: aumenteranno la propria efficienza del 40% e i sistemi consentiranno di controllare in sei mesi tutte le macchine che circolano su Pescara. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa in Questura, cui hanno preso parte, tra gli altri, il Questore, Paolo Passamonti, il direttore del servizio Controllo del territorio del Ministero dell'Interno, Maurizio Vallone, il prefetto Francesco Provolo, il direttore della Scuola per il Controllo del territorio della Polizia, Giuseppe Volpe, e Daniele Sebastiani, presidente del Pescara Calcio, che ha contribuito all'acquisto dei dispositivi.

I nuovi tablet consentiranno alla Sala operativa di localizzare le autovetture e di monitorarle su mappa; in modo analogo potrà essere localizzato l'operatore che ha lasciato il veicolo, portando il tablet al seguito.

In caso di necessità, quindi, la sala operativa potrà inviare rinforzi senza dover necessariamente utilizzare il canale radio. Sarà inoltre possibile effettuare controlli a persone e autoveicoli direttamente dal dispositivo, connesso ai database delle forze dell'ordine.

Quando, nei prossimi mesi, i mezzi della polizia saranno dotati del pacchetto 'Mercurio' completo, le volanti avranno dispositivi di bordo formati, oltre che dal dispositivo mobile, anche da uno fisso, composto da telecamera ed elaboratore centrale. Tra le potenzialità, la possibilità di controlli automatizzati dei veicoli che sono prossimi alla Volante (fino a 60 targhe al minuto), con l'inoltro di 'allarmi' alla Centrale operativa in modo rapido, e la trasmissione di video in tempo reale.

«Usare una strumentazione all'avanguardia, di cui spesso le forze di Polizia non sono dotate neanche in Europa e in America - sottolinea Passamonti - ci consente davvero di avere un controllo assiduo del territorio, in maniera spedita e veloce. Quando i mezzi saranno dotati anche della telecamera attiva saremo in grado di controllare in sei mesi tutte le automobili che girano per Pescara».

«Due le esigenze alla base del progetto - afferma Vallone - garantire una maggiore sicurezza degli operatori di polizia e consentire alle unità di essere un vero e proprio ufficio di polizia mobile, in grado di offrire al cittadino il servizio con immediatezza».

Soddisfazione è stata espressa dal prefetto, che è al lavoro a livello ministeriale per «estendere un progetto di questo tipo anche alla periferia». Per Sebastiani «la sicurezza è di tutti ed avere più sicurezza fa bene alla nostra città».