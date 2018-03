Protesta Attiva.Si inasprisce lo scontro e parte lo sciopero della fame

PESCARA. Come annunciato nei giorni scorsi, ha preso il via, alle 16 in punto, lo sciopero della fame di un gruppo degli ex interinali della Attiva, da circa tre mesi in presidio permanente di fronte al Comune di Pescara.

«Andremo avanti fino alla risoluzione del problema o fino all'esaurimento delle forze», dicono i manifestanti, che chiedono la stabilizzazione dopo otto anni di lavoro interinale per la società municipalizzata che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti.

«Sono sette - spiega Manolo Da Silva, portavoce degli interinali - i volontari che hanno iniziato lo sciopero della fame. Il modello è quello delle proteste dei Radicali: tre cappuccini al giorno, solo liquidi e bevande zuccherate. Andremo avanti ad oltranza fino all'esaurimento delle forze o fino alla risoluzione del problema, che vuol dire un gesto del sindaco, il quale potrebbe firmare volontariamente la conciliazione, ma sappiamo che questo non avverrà, o un parere favorevole del Ministero rispetto alla conciliazione, strada migliore non solo per noi, ma per gli 80 mila precari della pubblica amministrazione in Italia».