Incendio Italpannelli: analisi rassicuranti ma i sindaci hanno paura

ANCARANO. Sono rassicuranti i primi dati ufficiali sui rilievi atmosferici effettuati dall'Arta nella zona dell'incendio della Italpannelli di Ancarano, azienda che produce strutture prefabbricate in acciaio, legno lamellare e cemento.

Li ha resi noti la prefettura di Teramo che riporta i risultati su 4 campioni prelevati rispettivamente due nel Comune di Ancarano - in piazza Roma e presso l'asilo nido di Contrada Madonna della Carità a circa 1.750 metri di distanza dallo stabilimento - e due nel piazzale della Italpannelli.

In tutti e quattro i casi le sostanze rilevate sono riconducibili a fonti di inquinamento locale, in particolare da traffico - e tra l'altro con un valore di concentrazione di benzene inferiore al limite fissato dalla legge -, mentre non si evidenzia la presenza significativa di residui devianti dalla degradazione termica prodotti dall'incendio.

L'Arta, fa sapere la prefettura, sta valutando i dati della centralina installata ieri per il monitoraggio dell'aria nell'arco delle 24 ore. Per quanto riguarda le analisi sulle matrici alimentari, acque e terreni queste sono svolte dall'Istituto zooprofilattico "G. Caporale" di Teramo e hanno bisogno di tempi più lunghi per dare responsi, data la loro complessità. I prelievi erano stati disposti ed effettuati il 30 marzo, dopo un briefing operativo cui hanno partecipato operatori della Asl 4 di Teramo (Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Igiene Pubblica; Servizio Veterinario, Medicina del Lavoro), rappresentanti dell'Arta e dello Zooprofilattico, oltre ai sindaci dei Comuni interessati.

SINDACI ASCOLANO PREOCCUPATI

Intanto però i sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 23, Appignano del Tronto, Castignano, Castorano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli, vorrebbero maggiori delucidazioni rispetto ai pericoli per l'ambiente. Per questo chiedono al Dipartimento provinciale Arpam di Ascoli Piceno che i territori che amministrano siano inclusi fra quelli da analizzare, tramite campionature, esami e monitoraggi, e di essere costantemente informati sui risultati.

«La nostra preoccupazione e quella di un'intera vallata- sottolineano i sindaci - riguarda il reale effetto che questa nube di fumi, derivante da combustione di materiali industriali, possa, eventualmente, aver provocato nell'aria, nell'acqua, nei suoli, sulle culture biologiche e non, e sugli allevamenti nel

nostro territorio».

Intanto ieri, a due giorni dall'incendio, è stata firmata una nuova ordinanza dell'amministrazione di Ancarano a tutela della salute pubblica.

L'ultima, emessa giovedì pomeriggio, prevede in un raggio di 5 chilometri - e interessa quindi oltre Ancarano anche i comuni di Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo e parte di Nereto - il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati, del pascolo degli animali e della raccolta e utilizzo del foraggio fresco per l'alimentazione degli stessi animali. Tutto in attesa degli esiti degli esami effettuati dagli enti preposti.