Nuova sala operatoria in Chirurgia pediatrica a Pescara

PESCARA. Inaugurata la nuova sala operatoria in Chirurgia Pediatrica, all'ospedale di Pescara. È destinata agli interventi di chirurgia ambulatoriale.

Il progetto è stato reso possibile reso possibile grazie alla donazione della "Ada Manes Foundation for Children Onlus". Lo spazio consente procedure più snelle per i piccoli interventi, riducendo i tempi di attesa per i bambini e le loro famiglie.

L'obiettivo della "Ada Manes Foundation for Children Onlus" è proprio quello di facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai pazienti più piccoli di ogni luogo e provenienza sociale, sostenendo sia il miglioramento delle strutture dedicate nella città di Pescara e in Italia, sia nei Paesi in via di Sviluppo.

La fondazione ha iniziato a destinare una parte delle proprie risorse anche per la formazione di specialisti del settore e per progetti di cooperazione con missioni di chirurgia Pediatrica in Etiopia. «La donazione della sala operatoria - spiega Mariagrazia Andriani, presidente della "Ada Manes Foundation for children onlus" e chirurgo pediatra - è uno dei primi passi dell'avventura di questa fondazione che ha il cuore a Pescara. Oltre a questa prima iniziativa, abbiamo cominciato a lavorare direttamente nei Paesi in Via di Sviluppo. Fra pochi giorni, grazie al sostegno della fondazione Ada Manes, tornerò in Etiopia per una nuova missione, la terza del 2015. Insieme ad una equipe di chirurghi, anestesisti e infermieri, finora abbiamo visitato all'ospedale "Hewo Hospital" di Quhia oltre trecento bambini, ne abbiamo operati più di cento e torniamo per continuare quello che abbiamo iniziato».