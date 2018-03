Thales, due progetti per il futuro dei lavoratori a Chieti

nel corso dell’incontro del 21 marzo 2016 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Thales Italia S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato, ing. Govigli, a fronte delle preoccupazioni espresse dalle Istituzioni e dalle OO.SS. in ordine alle prospettive dello stabilimento di Chieti e su richiesta delle stesse, ha illustrato, il piano industriale di Thales Italia per il prossimo triennio che prevede, per quanto concerne le attività svolte presso il sito di Chieti, la ridefinizione dell’attività industriale con il potenziamento dell’offerta di prodotti dual use nelle aree della difesa e della sicurezza nel sito di Sesto Fiorentino, dove verrà integrata, la produzione della business area RCP difesa, attualmente presente presso il sito di Chieti, nonché il trasferimento presso il sito di Sesto Fiorentino della business area NIS; per la realizzazione di tale programma non sono previsti esuberi, essendo previsto il trasferimento e il reimpiego, anche su posizioni attualmente aperte, di tutti i lavoratori attualmente impiegati nel sito di Chieti nei settori RCP, NIS e Funzioni Centrali, presso i siti di Sesto Fiorentino e Gorgonzola; per la realizzazione del programma è stato altresì previsto un investimento di circa 35 milioni di euro e la crescita occupazionale dell’organico complessivo di Thales Italia S.p.A. da 540 nel 2016 a 600 unità complessive entro il 2018;

Thales Italia S.p.A. ha confermato nel corso dello stesso incontro, sempre nell’ambito della realizzazione del piano industriale, la decisione di cedere l’attività della business area Starmille, già svolta presso il sito produttivo di Chieti, alla Società Thales Starmille Italia S.r.l. che manterrà sede in Chieti, cessione per la quale le Società hanno attivato la procedura di cui all’art. 47 L. 428/90 ed già esperita, secondo le previsioni di legge, con conseguente trasferimento del personale addetto a far data dal 1 giugno 2016;

in data 2 maggio 2016, Thales Italia ha dato corso alla preventiva comunicazione alle OO.SS., prevista dal CCNL applicato, in ordine ai trasferimenti collettivi, in relazione alla quale non è stato richiesto l’esame congiunto;

il giorno 9 maggio 2016 alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Abruzzo si sono incontrati i rappresentanti del management di Thales Italia S.p.A. e gli imprenditori che hanno manifestato interesse verso la reindustrializzazione del sito Thales di Chieti; al termine degli incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Thales Italia ha giudicato positivamente una delle due aziende che ha manifestato interesse ad acquisire l’immobile di Chieti e a sviluppare accordi;

il rappresentante del Nuovo imprenditore si è detto disponibile a proporre occasioni di lavoro alla complessità degli addetti, con esclusione dei dipendenti trasferiti alla business area Starmille -- che saranno trasferiti nella nuova società a decorrere dal primo giugno 2016 -- nonchè ad esclusione di coloro che intendessero dar corso al programmato trasferimento presso le sedi Thales di Sesto Fiorentino e Gorgonzola.