Delfino Pescara. Effetto Z: dopo il sorriso tornano anche i gradoni

PESCARA. Dopo il sorriso per la vittoria (la prima dopo 4 anni di Serie A) con il Genoa, in casa Pescara insieme a Zdenek Zeman sono tornati anche i famosi “gradoni”. Alla ripresa degli allenamenti di ieri, affollata di tifosi e semplici curiosi, sotto gli occhi attenti del boemo la squadra ha cominciato una sorta di mini-preparazione in vista del rush finale di stagione. Nonostante il 5-0 clamoroso sul Genoa infatti, la squadra aveva subito un vistoso calo fisico nel finale. Un vecchio difetto dell'era Oddo che veniva sempre accompagnato da gravi disattenzioni difensive e da un gioco orizzontale e facilmente prevedibile. I primi 3 punti sul campo della stagione però non possono ingannare e mascherare una classifica, ad oggi, disastrosa e carente. A meno di 2 exploit in casa di Chievo e Sampdoria, la salvezza resta infatti un miraggio lontanissimo come ammesso a fine gara dallo stesso Zeman. L'avvento del boemo però ha riportato entusiasmo e fiducia al di là di quello che sarà il risultato sportivo di una stagione ormai compromessa. E questo basta per una piazza depressa e sfiduciata da una gestione tecnica e societaria a tratti imbarazzante.

Dalla seduta di ieri non giungono ancora buone notizie dall'infermeria. Ancora lavoro differenziato per Gilardino. Solo terapie per Bahebeck e Campagnaro. Oggi Cerri e Stendardo saranno all'Official Store per firmare autografi ai tifosi biancazzurri. Domani doppia seduta di allenamento a porte aperte al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo alle 9,30 e alle 15,30.



Andrea Sacchini