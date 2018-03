Caos Pescara: Aquilani rescinde. Manaj resta a casa e non vola a Palermo

PESCARA. Che non sarebbe stato un Natale sereno a livello sportivo lo si era già capito nelle ultime settimane, ma in casa Pescara sembra davvero non esserci luce in fondo al tunnel. Come se non bastassero risultati negativi e le forti contestazioni all'operato della società, la vigilia del match decisivo di questa sera a Palermo è stata caratterizzata dalla notizia (che verrà ufficializzata dalla società nei prossimi giorni) della rescissione del contratto di Aquilani. L'ex centrocampista di Roma e Milan, il cui apporto alla causa biancazzurra fin'ora è stato quasi nullo, avrebbe raggiunto col club un accordo per la risoluzione consensuale dell'accordo.

Il Delfino in un sol colpo elimina una pesante voce al bilancio e dà il via a quella rivoluzione minacciata dal patron Sebastiani nel dopo gara col Bologna. Aquilani invece sarà libero di trovare nuova destinazione nell'imminente finestra trasferimenti di gennaio.

«Ottimo» il lavoro svolto su campo, così come ha dichiarato il tecnico, Massimo Oddo: «Un ritiro positivo. Ci siamo soffermati su alcuni aspetti tecnici e approfondito i nostri difetti tattici, ottima la risposta del gruppo. Ora mi aspetto una risposta di carattere sul campo». «Il Palermo viaggia sulle ali dell'entusiasmo e si batterà al massimo per alimentare le speranze salvezza - ha detto ancora Oddo -, ma se ci credono loro con un solo punto di vantaggio, non vedo il perchè non dobbiamo crederci anche noi».

In vista di Palermo inoltre non figura tra i convocati Manaj (ufficialmente per influenza), la cui esclusione spalanca le porte all'impiego dal primo minuto di Pettinari supportato da Benali e Caprari. A centrocampo invece fuori causa Verre, Oddo rilancerà dal primo minuto Cristante insieme a Memushaj e Brugman. In difesa scontato il ritorno di Zampano per uno tra Biraghi e Crescenzi, con Campagnaro e Gyomber confermati nel mezzo.

Oddo ha convocato i portieri Bizzarri, Fiorillo e Aldegani; i difensori Crescenzi, Biraghi, Campagnaro, Coda, Fornasier, Gyomber, Zampano, Vitturini e Zuparic; i centrocampisti Benali, Brugman, Bruno, Cristante, Memushaj e Verre (nonostante squalificato); gli attaccanti Caprari, Pepe (indisponibile) e Pettinari e i Primavera Del Sole, Mancini, Mele e Delli Carri.

Pochi dubbi invece per Corini, reduce dalla vittoria rocambolesca di domenica sera al Ferraris 4-3 sul Genoa. 3-5-2 di partenza con Aleesami e Rispoli sulle fasce e il tandem offensivo composto da Quaison e Nestorovski. Ballottaggi Gazzi-Diamanti e Andelkovic-Gonzalez con i primi favoriti.





L'ex tecnico del Chievo ha convocato i portieri Fulignati, Guddo e Posavec; i difensori Aleesami, Andelkovic, Cionek, Goldaniga, Gonzalez, Morganella, Pezzella, Rispoli e Vitiello; i centrocampisti Bruno Henrique, Chochev, Gazzi, Hiljemark, Jajalo e Quaison; gli attaccanti Balogh, Bentivegna, Diamanti, Embalo, Lo Faso, Nestorovski, Sallai e Trajkovski.

Nel peggior momento della gestione Sebastiani, il Delfino si gioca in terra siciliana le ultime carte per restare agganciato al treno salvezza.

Arbitra Davide Massa della sezione di Imperia. Fischio d'inizio alle ore 20,45 allo stadio Barbera di Palermo.



Andrea Sacchini