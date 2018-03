Sversamento liquami: «diteci la verità sulla centrale di Villa Pasquini»

LANCIANO. Dopo l'incidente alla centrale di Villa Pasquini di Lanciano, con lo sversamento di liquami nei dintorni dell’impianto a biogas, Nuovo Senso Civico aveva chiesto le analisi per verificare la presenza di 5 batteri, alcuni altamente tossici, quali botulino, clostridium, e tetano, che in Germania provocarono vittime proprio a causa delle centrali a biogas.

Adesso l’associazione ha realizzato una video-inchiesta facendo emerge una serie di dubbi sulle cause di questa anomalia che sta creando notevoli problemi in tutta l’area.

Non ultimo l’accertata presenza di salmonella nei terreni circostanti che ha costretto il sindaco Mario Pupillo ad emettere il 23 dicembre una ordinanza di divieto di uso delle acque.



«Dalla zona della centrale a biogas di Villa Pasquini», racconta l’associazione nella video inchiesta realizzata nei giorni scorsi, «si è creato un grosso canale di scolo di liquami maleodoranti che scorre verso valle per più di un chilometro fino in prossimità di un nucleo di abitazioni sottostanti».

Nel video viene dimostrato come il percorso di questa materia putrescente sia perfettamente compatibile con la fuoriuscita dagli impianti stessi.

«Questo fiume maleodorante e', come si è visto, portatore di sostanze patogene. Scorre in prevalenza sulla superficie del tracciato del Canale di bonifica della zona, ossia di quella condotta di tubi interrati che portano l’acqua per l’irrigazione dei campi e che, attraverso una pompa di sollevamento, la trasferiscono anche in altre zone di campagna situate più a monte».

Il testimone locale, interpellato nel video, manifesta la legittima preoccupazione sull’eventualità che tali liquami, penetrando nel terreno sottostante e magari introducendosi in possibili crepe dei tubi, possano infettare l’acqua che serve ad irrigare campi e coltivazioni con tutte le terribili conseguenze del caso.

In alcuni tratti questa massa di liquami ha creato delle vere e proprie paludi melmose simili a sabbie mobili, come dimostrato nel filmato, alte anche più di un metro.





«Non vi è nessun tipo di recinzione che delimita o indica il fiume di melma», denuncia ancora l’associazione, «alcun tipo di messa in sicurezza, per cui chiunque potrebbe finirci dentro, animali, uomini o peggio ancora, bambini».

Su quanto sta accadendo a Villa Pasquini l’associazione ha già presentato alcune denunce alla magistratura ed altre ne seguiranno a breve «finche' tutte le autorità competenti non ci abbiano spiegato bene cosa sta succedendo e di chi sono le pesanti responsabilità».

Nuovo Senso Civico aveva chiesto pubblicamente che si svolgessero analisi specifiche per cercare 5 tipi di agenti patogeni assai pericolosi per gli esseri viventi: «ci hanno risposto che in Abruzzo non esistono laboratori capaci di farle (e già questo ci sconvolge non poco, anche gli abruzzesi non sono certo cittadini di serie B). Solo uno di questi 5 era rilevabile, la salmonella, e guarda caso è risultata presente in dosi massicce: non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere allargando la ricerca».

«In Germania», continua l’associazione, «impianti del genere hanno avuto decine di incidenti di vario tipo con scoppi e sversamenti vari, causando anche dei decessi. Non abbiamo nulla contro impianti che davvero servano alla Comunità e che soprattutto non siano fonte di pericolo per essa, ma solitamente gli imprenditori privati, se non vengono costretti, tendono naturalmente a risparmiare sui costi e magari si perde qualcosa, a volte tanto, in termini di sicurezza: ad esempio l’impianto di Villa Pasquini non è dotato di un abbattitore termico per uccidere i batteri. Dovrebbero essere le istituzioni pubbliche, che hanno l’unico dovere di salvaguardare la comunità che rappresentano, a pretendere che tutto si svolga senza rischi o pericoli per esse ed anzi a favorire tutte quelle attività che oltre all’interesse del singolo siano vantaggiose anche per la collettività o, perlomeno, non la penalizzino».