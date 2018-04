Regione, D’Alfonso lascia Di Matteo fuori dall’ufficio: «aprite o chiamo i carabinieri»

ABRUZZO. Alcune storie d’amore, si sa, sono destinate a chiudersi in malo modo: scenate eclatanti, porte sbattute, odio riversato nei confronti dell’altro senza freni.



C’è pure chi fa trovare le valigie fuori la porta, senza possibilità di rientrare.

Più raro, a dire il vero, che si chiuda la porta a chiave e basta, con tutta la roba dell’ex ancora dentro.

Eppure è quello che è capitato questa mattina all’ex assessore Donato Di Matteo, dimessosi nelle scorse settimane.

La sua ‘relazione politica’ con D’Alfonso ormai si trascinava stancamente da mesi, forse anni. I due, proprio come una vecchia coppia ormai allo stremo, conviveva senza parlarsi nemmeno più. Di Matteo lanciava bordate devastanti contro l’altro che, a dire il vero, se n’è stato in silenzio come chi sa che non vale nemmeno la pena sprecare fiato.

Ma anche chi non sbatta in pubblico, si sa, può riservare sorprese.

Sta di fatto che questa mattina Di Matteo è arrivato nella sede pescarese del Consiglio regionale e ha trovato il suo ufficio chiuso a chiave.



Apriti cielo. Di Matteo ha minacciato di chiamare i carabinieri.

A quel punto un collaboratore della segreteria del governatore ha riaperto gli uffici, consentendo a Di Matteo, ora semplice consigliere regionale, di liberare i locali e traslocare.



«D’ALFONSO HA PRESO LE CHIAVI»

«Questa brutta sorpresa rasenta il reato di sequestro di atti personali. Mi hanno riferito - racconta l'ex assessore - che il presidente è venuto personalmente a prendere le chiavi, chiudendo le stanze del mio ufficio. Va detto che qualche giorno fa avevo concordato che questa sera avrei liberato gli uffici, lasciando i locali del quarto piano per spostarmi al quinto».

Di Matteo, che a febbraio era uscito dal Pd lamentando «un'assenza di collegialità delle scelte politiche», si era dimesso il 13 marzo scorso, insieme al collega di Giunta Andrea Gerosolimo; entrambi, dopo l'analisi del voto alle politiche, in considerazione della perdita di «fiducia da parte di 180 mila abruzzesi», chiedevano al governatore, eletto senatore con il Pd, di azzerare la Giunta.



«SONO STATO SFRATTATO»

«Quanto accaduto questa mattina è grave. Sono stato sfrattato dal proprietario della Regione Abruzzo, lui ha concepito questo ente come sua proprietà. Da domani continuerò a fare quello che ho fatto fino a oggi per quattro anni e lavorerò affinché nel centrosinistra si avvii una fase diversa, spero che D'Alfonso capisca di doversi mettere da parte. Il mio prossimo atto - conclude Di Matteo - sarà votare la decadenza di D'Alfonso che non può giocare con le istituzioni. Non doveva candidarsi al Senato perché era presidente della Regione. Ha voluto fare questo e adesso deve scegliere se fare il senatore o il presidente della Giunta regionale».