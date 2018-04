Bilancio regionale. Paolucci: «quello che dice la Corte dei Conti non è per forza vero»

ABRUZZO. «Non è assolutamente vero che qualunque cosa scriva un organo di controllo (la Corte dei Conti ndr) sia così come dicono».

Parole dell’assessore (pluri bastonato) al bilancio, Silvio Paolucci, che espone la sua filosofia contabile asserendo (se abbiamo ben capito) che la Corte dei conti nel suo esame contabile dei conti regionali possa prendere anche cantonate e sbagliarsi.

Tutti possono sbagliare ma le procedure prevedono specifiche azioni per correre ai ripari. E le delibere dell'organo contabile di controllo sono già frutto di analisi e contraddittorio, cioè analizzando anche le tesi della Regione.

Chi non sbaglia mai invece è Paolucci che dice di aver risanato conti e sanità e che continua a cibare gli abruzzesi di dichiarazioni spot e carte segrete non facendosi scrupolo di raccontare mezze verità o anche meno.

Dopo l’ultimo controllo della Corte dei conti sul bilancio della sanità, qualche giornale ha anticipato stralci di un relazione di 300 pagine piena di sottolineature rosse e inadempimenti della Regione ma secondo Paolucci quei dati devono essere letti in contraddittorio, come se le sentenze dovessero essere lette tenendo conto delle dichiarazioni degli imputati. Il punto è che le sentenze producono effetti giuridici proprio come le delibere della Corte dei conti sui bilanci pasticciati regionali.

Per cui per Paolucci tutto corretto, nessun problema anzi enormi e mirabolanti traguardi.

L'assessore ha commentato, nel corso di una conferenza stampa a Pescara, l'approvazione, avvenuta ieri sera in Giunta, della proposta di legge sul rendiconto generale 2016. Una delibera non pubbliata che sarà mandata al vaglio della Corte dei COnti e solo dopo approvata dal Consiglio regionale.

Sempre che non ci siano nuovi e poco lunsinghieri intoppi, come già ce ne sono stati più volte sul rendiconto del 2013 bocciato più volte per gravi vulnus nei conteggi e pasticci enormi su pezze d’appoggio (spese senza titoli) o distrazioni di fondi vincolati.

Paolucci ha parlato di «riallineamento contabile», mentre invece come detto tutto dovrà superare ancora diversi vagli.

Nel provvedimento approvato (ma non pubblicato come molte altre delibere dell’ultimo mese) si legge che il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2016, è pari a 38.606.894,13 euro, mentre il disavanzo è pari a 765.174.356,94 euro, di cui 352.703.083,35 costituiscono la parte accantonata.

Nel corso dell'anno 2016 sono state eseguite riscossioni pari a 4.071.138.098,00 euro e pagamenti per 3.847.831.549,91 euro.

«Un traguardo storico, atteso da oltre quindici anni, e un atto che completa il percorso di riallineamento. Soprattutto abbiamo fatto un riaccertamento dei residui che era la parte più importante poiché non veniva realizzato dal 2004. Abbiamo finalmente documenti più trasparenti, più solidi, un bilancio prudente, con tanti accantonamenti e tante coperture».

In pratica Paolucci certifica la falsità dei bilanci regionali del passato come se una cosa del genere fosse normale o accada di continuo.

«Gli accantonamenti sono sufficienti a coprire eventuali passività» ha precisato Paolucci. «I consuntivi fino al 2013 si possono definire carta straccia», ha detto Paolucci riferendosi al mancato riaccertamento dei residui dal 2004 e definendo questa la «più importante manovra a favore dei soggetti deboli che questa amministrazione regionale ha messo in campo nel corso della legislatura, perché ha consentito di gestire l'enorme massa debitoria ereditata dal passato, senza tagliare l'attuale livello di servizi garantito all'utenza, che altrimenti sarebbe stato azzerato».

Secondo Paolucci i debiti sono risanati e gli accantonamenti permettono di dormire tranquilli.

«Respingo quindi qualsiasi obiezione su questa scelta dei tempi, anche che venga da organi di controllo» ha commentato l'assessore regionale. Accanto a Paolucci è intervenuto in conferenza stampa il direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Regione, Fabrizio Bernardini, il quale ha sottolineato come, al netto degli accantonamenti, i risultati gestionali sono andati costantemente migliorando, tanto che il 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 38 milioni.





«A febbraio 2017 - ha ricordato - eravamo l'unica Regione ad avere i rendiconti approvati fermi al 2012. Oggi siamo riusciti a recuperare non solo il ritardo, ma anche la credibilità, tanto che ieri il Governo ha rinunciato all'impugnativa del bilancio di previsione 2018 della Regione Abruzzo, giudicando soddisfacenti i chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del documento contabile forniti dal Dipartimento».

Il rendiconto 2016 ora sarà inviato alla Corte di Conti per il giudizio di parifica, poi andrà all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. L'ordinamento contabile prevede che entro il prossimo 30 aprile siano approvati il riaccertamento dei residui 2017 e il rendiconto 2017, entro il 30 giugno il riaccertamento straordinario dei residui.

Tra i primi effetti del riallineamento dei documenti contabili c'è lo sblocco delle assunzioni: sarà avviata la procedura per l'immissione in ruolo di 67 nuove figure professionali, soprattutto tecniche ed economico-finanziarie, che andranno a rafforzare la macchina amministrativa regionale.





FEBBO: «AUMENTATO DISAVANZO E PROCEDURE A RILENTO»

«Paolucci, come al solito, anche sull'approvazione del Rendiconto del 2016, se la suona e se la canta da solo. Infatti la delibera come di consueto e' secretata rendendo impossibile verificare cio' che afferma, ma su alcune dichiarazioni vanno fatte delle precisazioni». Questo il commento di Mauro Febbo, consigliere regionale di Forza Italia che precisa quanto segue: «I conti consuntivi 2013, 2014, 2015 e 2016 sono stati approvati solo dalla Giunta e non dal Consiglio comprovando e certificando il netto ritardo con cui si opera. Le operazioni di riaccertamento dei residui e' una operazione gia' fatta dal precedente Governo regionale di centro - destra nel 2012 che oltre alla stessa ha dovuto sanare i disastri dei governi precedenti, soprattutto tamponare il 'terremoto' non sismico, ma economico - finanziario causato dall'amministrazione Del Turco, riducendo a meno di un terzo i 4 miliardi di euro di debito ereditato, restituendo allo Stato i 176 milioni di euro che il precedente governo di centro - sinistra aveva stornato dai 576 concessi per il risanamento sanita', azione che ci e' costata la non lodevole etichetta di 'Regione Canaglia'. Cio' che rileviamo dalle sue dichiarazioni sul rendiconto 2016 e' che il disavanzo e' di oltre 765 milioni di euro, ovvero non c'e' stato nessun miglioramento nel corso di questi 4 anni di governo targato D'Alfonso - Paolucci, anzi c'e' stato un peggioramento rispetto al 2015. A tutto cio' aggiungiamo: il deterioramento dei bilanci della sanita', con i bilanci delle Asl che tornano a chiudere in passivo».