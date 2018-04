Furia D’Alfonso contro centrodestra: «a voi inchieste sui materassi». Febbo: «Pensa a Del Turco»

ABRUZZO. Consiglio regionale agitato quello di martedì pomeriggio, il primo con il neo assessore Giorgio D’Ignazio e con tre assenze pesanti nelle fila della maggioranza, gli ex assessori Gerosolimo e Di Matteo e il Presidente della Commissione Sanità Olivieri.

Prima che il presidente-senatore salutasse tutti in anticipo per recarsi in Parlamento, lungo atto d’accusa del governatore che, carico di rabbia («con la bava alla bocca», per dirla alla Mauro Febbo) si è scagliato contro il centrodestra «denunincista» ed in particolare proprio contro Febbo che con le sue denunce starebbe rischiando di bloccare il dragaggio del porto di Ortona.

Insomma se vuoi far perdere le staffe al presidente di attività giudiziaria si deve parlare e poi i concetti sono sempre gli stessi di sempre... Particolarmente irascibile nelle prime ore D’Alfonso è apparso più mite dopo la sfuriata.

Ma all’inizio del consiglio, appena dopo le invettive della minoranza D’Alfonso non ci ha visto più: non solo non ha risposto all’interpellanza tecnica sul dragaggio, ma ha tirato in ballo pure l’inchiesta che ha coinvolto l’ex assessore alla cultura De Fanis.

«Abbiamo assegnato 50 milioni per il porto di Ortona», ha rivendicato D’Alfonso mentre Febbo gridava «ma a chi?».

«Leggiti le carte», ha risposto D’Alfonso evidentemente alterato.

«Perchè non hai fatto le interrogazioni sull’assessore De Fanis», ha ribattuto D’Alfonso, «che con i bigliettini ha trafficato sui soldi della cultura? Quello lo dovevate nominare alla sanità non alla cultura. Ma come fate a parlare? Vi hanno fatto le inchieste sui materassi, ma come si fa? Mannaggia la miseria... l’ignoranza, solo chi ha studiato si può candidare, gli altri non lo possono fare».

Un incredulo e adirato D’Alfonso è andato avanti con la lista di tutte le inchieste ‘accettabili’ sull’attività amministrativa ma «le inchieste sui materassi? E adesso tutti i giorni denunce sui porti. Ma non potevate farla su De Fanis quell’attività? Potevate interrogare sulla Zingariello, perchè non lo avete fatto?»







PERCHE’ DE FANIS?

Ma perchè D’Alfonso ha preso come bersaglio proprio l’ex assessore alla Cultura? Lo ha spiegato lui stesso: «parlo di De Fanis perchè lui in televisione si inventò che sono stato indagato per concussione di recente. Gli ho risparmiato una denuncia perchè l’avvocato Milia mi ha detto ‘ma lascialo in pace’. Ma lui non mi ha lasciato in pace. E’ andato al Tg1 a parlare di me, anzichè di se stesso. Però gli restituirò il benfatto».







«PENSA A DEL TURCO E QUARTA»

Febbo, nel momento della replica, non si è risparmiato: «ma parla di Del Turco e di Quarta. Noi abbiamo pagato conseguenze per le inchieste su De Fanis ma la responsabilità penale personale».

Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, inoltre, «il modo di reagire di D’Alfonso, con la bava alla bocca, significa che abbiamo colpito nel segno», ha commentato il consigliere regionale di Forza Italia che ha rispedito al mittente l’accusa di essere un ‘denuncista’.

«Quando fate cose illegittime e illegali e fate finta di non capire bisogna agire. Avete per forza voluto forzare perchè c’era qualche amico che voleva prendersi il porto di Ortona. Lì volevi il deposito di gpl che io ho bloccato. I 50 milioni per il porto li vedremo con binocolo come tutte le tue chiacchiere. Avevi detto che in 90 giorni si dragava, sono passati 48 mesi e non si è visto niente. Non hai risposto a nulla perchè non puoi rispondere. Tu vuoi sfidare il mondo, tutto tu sai, tutto tu capisci. Oggi non ti passerà una legge. Hai voglia che ti fai venire la bava…».

Febbo ha poi contestato a D’Alfonso il suo atteggiamento «di superiorità e di arroganza» che schiaccerebbe anche consiglieri, assessori e dirigenti.

LE NOMINE AL VIA

Febbo durante il suo intervento ha anche ricordato «il primo blitz ai danni di quest’aula», riferendosi alla scelta di D’Alfonso di nominare personalmente, con un decreto, i componenti del Comitato Via. Quelle nomine sarebbero dovute passare, invece, per il Consiglio regionale.

Ma per D’Alfonso non c’è nessun problema: «E’meglio che si presti attenzione sul chi viene nominato non sul come. Gli attuali componenti sono dei giganti».

Come dire: conta la sostanza non la forma ed in questo caso la “forma” è la procedura aministrativa...

Per il governatore caso chiuso.



D’ALFONSO VA A ROMA

Ad un certo punto della seduta, come annunciato anche poco prima, D’Alfonso ha salutato tutti per andare a Roma, al Senato.

«Vabbè ci vediamo la prossima volta», gli ha detto ironicamente Mauro Febbo.

Non l’hanno presa affatto bene nemmeno dal Movimento 5 Stelle che ha chiesto ancora una volta a D’Alfonso di dimettersi e liberare la Regione.

Il «disordinato» consiglio regionale ha visto anche un consueto Pettinari (M5s) incalzante ed un insolito Alberto Balducci (Pd) risponditore dal vivo questa volta per se stesso verso battute del collega grillino.

Dopo quattro ore il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge che prevede alcune modifiche alla legge regionale “Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017” mirate in particolare al sostegno del pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate.

Dopo la lunga pausa elettorale si poteva fare di meglio.