Regione Abruzzo, D’Ignazio in giunta. Ora 10 giorni per calmare ribelli e dimissionari

ABRUZZO. Come ampiamente previsto Giorgio D'Ignazio nuovo assessore della Giunta D'Alfonso.



Lo ha annunciato il vicepresidente alla Regione, Giovanni Lolli, in una conferenza stampa a Pescara, nella sede del Consiglio regionale, alla presenza, tra gli altri del presidente, Giuseppe Di Pangrazio, e del sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli.

Il presidente della Regione, come ha tenuto a specificare Lolli, in questo momento è D’Alfonso, ma al suo vice la difficile operazione di dare una sistemata alla giunta, non solo con il nuovo ingresso di D’Ignazio, ma anche con le pressioni di Leu che «chiede discontinuità» e Di Matteo e Gerosolimo che si sono dimessi ma … la discussione è ancora in corso.

D'Ignazio, eletto in Consiglio regionale con il centrodestra, alle scorse elezioni politiche del 4 marzo si è presentato con Civica Popolare.

«Non è un passaggio per una poltrona ma per una scelta. Scelta politica che non è nata con l'ingresso in Giunta ma viene da prima», ha assicurato D'Ignazio che ha annunciato le immediate dimissioni dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sottolineando che a convincerlo è stato «il gioco di squadra» ma anche una battuta goliardica dell'ex sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Enio Pavone, «che ho incontrato casualmente e che ha definitivamente cambiato le sorti di questa scelta», ha raccontato D'Ignazio che punta alla delega al Turismo.

Uno «sbocco naturale di un percorso iniziato a livello nazionale», l’ha definito, invece, il sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli. «Quando il vicepresidente Lolli ci ha chiesto un impegno più grande noi abbiamo chiesto di dare un contributo sui temi», ha spiegato Chiavaroli sottolineando che la decisione è maturata grazie alle «garanzie ricevute sul metodo, quello del lavoro di squadra» su temi come la sanità («ci interessa che i nuovi ospedali vengano costruiti non se un ospedale deve essere aperto o chiuso»); il lavoro («attenzione al microcredito»); la ricostruzione («meno inciampi burocratici»). Il Turismo poi in primo piano. E poi: «La decisione è stata presa da Paolo Tancredi, da Lucrezio Paolini, da me e da D'Ignazio».



QUESTIONI SERIE

«D'Ignazio non è una sostituzione ma un allargamento e un arricchimento della maggioranza», ha tenuto a precisare Lolli ricordando che ci sono due assessori dimissionari, Andrea Gerosolimo e Donato Di Matteo con i quali, ha riferito Lolli «la discussione è in corso».

I due assessori «pongono ragioni molto serie. Questioni di funzionamento della Giunta e programmatiche. Non sono i soli a porre queste questioni. C'è anche una componente politica importante che è Leu (Mazzocca?). Siccome non sono abituato a cacciare i conigli dal cappello e ritengo ragionevoli e fondate le argomentazioni di questi nostri amici e compagni - ha affermato Lolli rispondendo ai cronisti al termine dell' incontro stampa - abbiamo deciso in questi giorni di dare vita a un tavolo di approfondimento su tre temi principali: sanità, lavoro e politiche sociali. Non sarà un lavoro lungo, non dobbiamo scrivere piani quinquennali ma fare un programma breve e incisivo, di poche cose concrete, per comporre insieme un piano di fine legislatura».



Una settimana, dieci giorni al massimo, ha sottolineato Lolli. «All'esito di questo lavoro - ha spiegato - vedremo come meglio distribuire deleghe e funzioni dentro la Giunta».





ENTRATE ED USCITE IN GIUNTA

E alla domanda su entrate e uscite dalla Giunta, Lolli ha chiarito: «Ci sarà questo rapido approfondimento programmatico. All'esito indicheremo il posto in Giunta con relative deleghe ma decideremo anche altro: una distribuzione effettiva di deleghe anche nei consiglieri di maggioranza. Sono deleghe reali, come quelle che sono state esercitate da Camillo D'Alessandro per i trasporti. La piccola novità che vorrei introdurre - ha aggiunto Lolli - è che, questo approfondimento, lo facciamo come maggioranza, con tutti, con i dimissionari e con quelli che sono entrati e poi lo sottoponiamo all'interlocuzione con le forze della società, i sindacati, i rappresentanti delle imprese, le associazioni».

«Non è in discussione la permanenza nel centrosinistra», ha tenuto ancora a precisare Lolli, né nel caso dei due assessori dimissionari né nelle fila di Leu. La discussione è di carattere "programmatico" e, per Leu «di discontinuità».

«Tutti - ha aggiunto il vicepresidente della Giunta regionale - pongono un problema di collegialità».

«Io questa idea di collegialità ce l'ho nel sangue». E su D'Ignazio: «Questa scelta avviene in un momento difficile per il centrosinistra. Non stanno saltando sul carro del vincitore. Siamo noi che abbiamo chiesto a D'Ignazio di entrare in Giunta». Alla presentazione di D'Ignazio, anche l'assessore Silvio Paolucci, e Lucrezio Paolini.





«D’ALFONSO E’ IL PRESIDENTE»

Il presidente della Regione «è Luciano D'Alfonso che esercita gli oneri giuridici della presidenza fino a quando non eserciterà l'opzione. Naturalmente in questo periodo ci saranno funzioni che toccheranno a me», ha specificato Lolli. «Io non ho nessuna idea di poter esercitare un'azione di leadership forte come è stata la sua. L'unica cosa che posso fare è lavorare in squadra. Noi da oggi in poi ci comporteremo come una squadra e, ogni lunedì mattina, recependo l'indicazione del presidente Di Pangrazio, ci riuniremo insieme, Giunta e maggioranza».



E LE ELEZIONI?

Sui tempi delle nuove elezioni regionali Lolli ha detto: «C'è un presidente del Consiglio regionale che è garante dei diritti dei Consiglieri regionali, a partire da Luciano D'Alfonso. Si rispetteranno integralmente le leggi regionali e del Senato. Nel momento in cui D'Alfonso si dimetterà, entro tre mesi bisogna votare». Solo un atto del Governo nazionale potrebbe far superare questa scadenza ma, allo stato attuale, questo percorso è legato alle vicende inerenti la formazione dell'esecutivo dopo le politiche del 4 marzo.

«Si vota quando l'ordinamento giuridico ci dirà di votare», ha detto il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. «Ci atterremo in modo scrupoloso alle norme facendo prevalere i diritti», ha detto Di Pangrazio riferendo che il 16 aprile scade il termine dei 30 giorni; successivamente verrà convocata la Giunta per le elezioni e poi verrà avviato l'iter previsto dalla norma nazionale e regionale.