Ambiente, parte la carovana "no hub del gas"

ABRUZZO. Venerdì prossimo 6 aprile parte la Carovana "No Hub del gas" per contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario nell'ambito dell'assurdo progetto di trasformare l'Italia in un "Hub del Gas" europeo.



Nell'iniziativa sono coinvolte quattro regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, con eventi da venerdì 6 aprile a domenica 15 aprile. Due iniziative si terranno il 6 aprile a Termoli e il 7 a Norcia a sottolineare il collegamento e la solidarietà tra le lotte contro progetti che in realtà sono unitari rientrando nell'idea di trasformare il Belpaese in una piattaforma logistica per l'estrazione e il passaggio di idrocarburi verso il Nord Europa a totale beneficio dei gestori del cosiddetto "Hub". Riassumendo, secondo la Carovana, si può dire: «a loro i profitti, a noi i rischi».



Un disegno definito «folle», secondo gli oppositori del progetto, «tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi al mondo con maggiori rischi ambientali, da quello sismico a quello idrogeologico; è caratterizzato, inoltre, da un enorme patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico, da un'alta densità di abitanti e da una miriade di beni culturali».

Il programma della carovana "No Hub del Gas" è stato ideato proprio tenendo conto delle caratteristiche del paese e dei progetti.





TRE PERCORSI

Tre percorsi, realizzati in parte a piedi e in bicicletta, toccheranno i centri interessati da vari progetti estrattivi di trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e convergeranno su Sulmona dove il 15 aprile si terrà la festa finale di una carovana realizzata per preparare la manifestazione di sabato 21 Aprile a Sulmona.



In Abruzzo la partenza è il 6 aprile da Montalfano di Cupello, dove ha sede uno dei più grandi stoccaggi di gas europei, quello del Treste; lì hanno intenzione di immagazzinare ulteriori quantità di gas andando in sovrapressione e realizzando un potenziamento del gasdotto San Salvo - Biccari, ora in VIA nazionale.



Biciclettate aperte a tutti si terranno domenica 8 aprile a S. Benedetto del Tronto per contestare il locale progetto di stoccaggio del gas, oltre 500 milioni di mc che vorrebbero immagazzinare nel sottosuolo letteralmente sotto il centro abitato dove vivono decine di migliaia di persone, e mercoledì 11 aprile tra Pescara e Chieti, per chiedere che una pista ciclabile ben fatta colleghi i due centri in quanto le fossili si combattono anche cambiando la mobilità. Sempre domenica 8 aprile a Giulianova ci sarà un flash-mob contro le trivelle in mare, in coordinamento con altri gruppi che seguono le vicende delle estrazioni di idrocarburi in Adriatico. A collegare i centri della costa a nord di Pescara ci saranno amanti della bicicletta che percorreranno la ciclabile costiera l'8, il 9 e il 10 aprile.





I SEMINARI

Tantissimi i seminari sui danni di trivelle, gasdotti e pozzi e le alternative necessarie, dal risparmio all'efficienza energetica passando per il risanamento del territorio; da quello di Scerni il 6 pomeriggio dove si tratterà il tema del gasdotto Larino - Chieti, a quello di Lanciano sul nuovo procedimento di VIA di domenica 8 aprile.

Altri seminari si terranno a Pineto, il 9 aprile alla Torre di Cerrano, sul tema delle trivelle in mare, a Pescara il 10 aprile, quando ospiteremo gli attivisti che lottano contro il TAP nel Salento e contro lo stoccaggio di S. Benedetto, a Chieti l'11 aprile sulle grandi opere abruzzesi, a Manoppello il 12 aprile sui rischi ambientali del territorio abruzzese, a Piano d'Orta il 13 aprile, per parlare della necessità di investire non su grandi opere ma sul risanamento dell'ambiente e, infine, a Popoli il 14 sul tema della salvaguardia dell'acqua. Diversi di questi incontri saranno tenuti da professori universitari ed esperti.

Il percorso aquilano toccherà vari centri che sarebbero interessati dal passaggio del Gasdotto Rete Adriatica di SNAM.



Non mancheranno le visite alle bellezze naturalistiche abruzzesi, con la visita sabato 7 aprile al SIC del Bosco di Mozzagrogna, messo a rischio dalla costruzione a Paglieta della centrale di desolforazione per il progetto di estrazione di gas a Bomba, e martedì 10 aprile al SIC dei Calanchi di Bucchianico, interessato dal gasdotto Larino - Chieti, oppure momenti di riflessione attraverso il cinema, come avverrà lunedì 9 sera a Filetto, paese interessato dal un progetto di Stoccaggio del Gas in area sismica 1.





L’APPELLO AI PARLAMENTARI

Intanto Legambiente e WWF chiedono formalmente a tutti i parlamentari neo eletti in Abruzzo di muoversi concordemente e con urgenza per sollecitare il rinvio della riunione istruttoria sulla centrale di compressione della SNAM a Sulmona, convocata per mercoledì 4 prossimo dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’opera, da sempre fortemente osteggiata dai cittadini e dalle istituzioni locali, «è stata - con una scelta che appare a dir poco incauta e incomprensibile – autorizzata da un governo in scadenza e delegittimato sul piano politico dei risultati della recente consultazione elettorale. Una scelta contro la quale, così come contro precedenti atti endoprocedimentali, sono già stati annunciati e/o presentati ricorsi alla giustizia amministrativa, anche da parte di Regione e Comune di Sulmona, a testimonianza di un dissenso profondo, del quale non si potrà non tenere conto».

WWF e Legambiente, che hanno dato mandato all’avvocato Francesco Paolo Febbo di predisporre un proprio ricorso al TAR contro il decreto autorizzativo, chiedono che la questione venga esaminata dal governo che verrà, il quale dovrà confrontarsi con le istituzioni locali “a bocce ferme” e non con un provvedimento portato avanti a dispetto di ogni logica politica da chi è a fine mandato.