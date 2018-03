 Chiusura campagna elettorale: si sparano le ultime cartucce 

ABRUZZO. «Per le sensazioni che abbiamo avuto nel corso delle nostre iniziative, il livello di consenso ci è sembrato superiore a quello evidenziato dai sondaggi».

Così Celeste Costantino, capolista di Liberi e Uguali al proporzionale per la Camera, ieri sera allo Scumm di Pescara, in occasione della festa di chiusura della campagna elettorale di LeU in Abruzzo.

«È stata una campagna bellissima, in controtendenza rispetto a quanto è stato detto in questi giorni, perché siamo stati in strada, nei mercati, davanti alle fabbriche - ha proseguito Costantino - è stata una campagna elettorale vera, che ha posto al centro innanzitutto le questioni del lavoro, dei diritti dei lavoratori e del ripristino dell'articolo 18, ma anche riduzione dell'orario di lavoro, scuola, università e ricerca, con grande attenzione alle questioni ambientali, tutti temi che purtroppo riguardano da vicino questo territorio».

La candidata di LeU alla Camera ha sottolineato che c'è stata una bella risposta, «che non sappiamo come si tradurrà in termini elettorali, ma sappiamo che c'è stata grande attenzione nei nostri confronti e il percorso avviato sicuramente non finirà il 4 marzo, perché Liberi e Uguali non resterà una lista elettorale ma si trasformerà in un soggetto politico, che ci auguriamo abbia una grande rappresentanza istituzionale e che quindi potrà portare avanti quanto detto in campagna elettorale».

Nel corso della serata, sul palco si sono alternati altri candidati di LeU per gli ultimi messaggi prima del silenzio elettorale. In seguito è stato offerto un aperitivo e in tarda serata si terrà un concerto rock.

A TERAMO POTERE AL POPOLO

A Teramo, invece, Nel comizio conclusivo di Potere al Popolo, «unici a chiudere la campagna elettorale in piazza» sono riecheggiate parole come scala mobile, luoghi simbolo della resistenza come Bosco Martese, il richiamo a una sinistra che ha come stella polare l'attuazione della Costituzione.

Ad aprire l'appuntamento, in piazza Martiri, a Teramo, l'ex leader di Azione Antifascista, Davide Rosci, che ha parlato della necessità di riportare la persona la centro dell'azione politica.

«Non abbiamo scelto i nostri candidati nel chiuso delle sedi di partito – ha spiegato Rosci - ma abbiamo chiesto la disponibilità, con spirito di servizio, a chi da anni è presente sul territorio. Precari, persone che cercano di arrivare a campare, persone impegnate nelle lotte di tutti i giorni».

Sul palco i candidati teramani al proporzionale al Senato Elisa Braca, al maggioritario alla Camera Roberto Degnitti, al proporzionale alla Camera Valentina Di Girolamo e Matteo Ginaldi.

«Dobbiamo ripartire dall'essere umano, dal ridare dignità al lavoro - dice Elisa Braca - tra i nostri punti c'è la cancellazione del jobs act, che ha precarizzato non solo il lavoro ma la vita, l'abolizione della legge Fornero, la difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica. L'alternanza scuola-lavoro della buona scuola insegna ai giovani solo che possono lavorare gratis. È sbagliato. Il lavoro è quello che ti dà la possibilità di vivere».





10 VOLTE MEGLIO: «AL CENTRO DEL PROGRAMMA C’E’ L’INNOVAZIONE»

L’innovazione come motore per rendere di nuovo competitiva l’Italia: è stato questo l’argomento dell’incontro di ieri mattina a L'Aquila con Gian Luca Comandini, cofondatore di 10 Volte Meglio, imprenditore e docente presso la Sapienza di Roma.

Moderato da Alessandra Priante, candidata alla Camera di 10 Volte Meglio nella circoscrizione Abruzzo- 02, il dibattito, ospitato negli studi di Laqtv, è stata l’occasione per discutere di temi quali la ricostruzione dell’Aquila, la disoccupazione giovanile, la fuga dei cervelli dall'Italia e il ruolo delle donne nella società attuale.

«Da troppo tempo si sente parlare dei giovani che abbandonano l’Italia, è arrivato il momento di fare qualcosa per invertire questa tendenza – ha affermato Gian Luca Comandini –. Abbiamo 10 anni di tempo per cambiare le cose e far tornare questo Paese ad essere realmente al passo con i tempi».

All’incontro ha partecipato anche Salvatore Santangelo, giornalista e Business Developer & Technology Ambassador presso Cinecittà Creative Hub: «A 10 volte meglio va riconosciuto il merito di aver messo al centro del programma politico l’innovazione» ha detto.