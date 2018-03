Bonifici annullati, la spina nel fianco dei venditori on line

TERAMO. Venditori on-line truffati da bonifici annullati: è proprio questa la nuova frontiera delle truffe on-line.

Venditori sia privati che aziende operanti con le vendite online, come raccontato dall’associazione ‘Robin Hood’, consegnata la merce si sono ritrovate con un pugno di mosche in mano, colpa dell’annullamento del bonifico che era stato mostrato come effettuato.

Come fare è molto semplice: se il bonifico è stato pagato online, bisogna entrare nuovamente nel conto corrente e verificare alla voce ultimi bonifici che il pagamento non sia stato già accreditato o preso in carico dalla banca. A quel punto, si dovrebbe avere a disposizione un tasto Cancella, cliccando il quale, il bonifico non sarà più trasmesso.

Nelle vendite online può capitare che dopo aver ricevuto la conferma del bonifico e la stampa di uno screenshot, il venditore decida di spedire la merce.

Anche perché pochi sanno che il bonifico può essere annullato, per cui la merce consegnata non viene pagata. Un imprenditore teramano racconta di aver consegnato a Loreto Aprutino della merce ma il bonifico non sarebbe andato a buon fine. L’acquirente, però, mostrando copia del bonifico sostiene di aver pagato: al danno anche la beffa.

Il rischio è che si apra per poche centinaia di euro una potenziale lite giudiziale civile, alla quale si rinuncia, per i costi di accesso alla giustizia. D’altro canto una denuncia penale appare improponibile.

«La pigrizia degli stessi truffati», spiega l’associazione, «li spinge a rinunciare alla querela, non fiduciosi dell’efficienza del sistema giudiziario. Avviare indagini, destinare al Magistrato inquirente un collaboratore esperto di Internet, richiedono tempo e denaro che le Procure malvolentieri investono per truffe, il più delle volte di pochi decine di euro».

L’associazione consiglia di far effettuare un bonifico su carta prepagata, incassare fisicamente la somma, e poi trasmettere la merce. Inoltre sempre più banche stanno predisponendo anche la funzionalità del bonifico immediato. Una garanzia per tutti: acquirenti e venditori.