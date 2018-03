“I Presidenti”, ecco il documentario sulla Regione Abruzzo

ABRUZZO. E’ stato presentato nel pomeriggio all’Emiciclo, il volume "Immagini dall'Emiciclo. Fatti e personaggi in Consiglio regionale 1970-2017". La pubblicazione curata dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale ripercorre la storia dell'Assemblea Legislativa attraverso una galleria di immagini che consentono al lettore di fotografare i momenti più importanti di ogni singola legislatura (a partire dal 1970 fino al 2017) in maniera cronologica.

La pubblicazione è arricchita da oltre 100 foto dell'archivio del Consiglio regionale in cui sono ritratti tutti i Presidenti dell'Assemblea Legislativa, personaggi della politica regionale ed anche le personalità che sono state ricevute in questi 47 anni a Palazzo dell'Emiciclo: dal Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II, fino a Sandro Pertini, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano.

La presentazione si è aperta con la proiezione del documentario inedito "I Presidenti" curato dall'Ufficio Stampa con le interviste agli ex Presidenti del Consiglio regionale.





Tra gli intervenuti Silvio Graziosi (già Capo Ufficio stampa del Consiglio regionale), Marcello Russo (Presidente emerito del Consiglio regionale), Egidio Marinaro (Presidente emerito del Consiglio regionale e Presidente dell'Associazione regionalista abruzzese), Romano Orrù (Docente di Diritto costituzionale dell'Università di Teramo).

Le conclusioni sono state affidate al Presidente Giuseppe Di Pangrazio. Tanti i volti noti della politica regionale che hanno partecipato come gli ex Presidenti del Consiglio regionale Vincenzo Del Colle, Giuliano Giuliani, Gianni Melilla, Umberto Aimola, Giuseppe Tagliente. Presenti molti ex Consiglieri regionali come Franco Caramanico, Giovanni D’Amico, Berardo Rabbuffo, Antonio Menna, Antonio Centi, Mario Amicone, Antonio Prospero ed anche gli attuali Consiglieri regionali Lucrezio Paolini, Giorgio D’Ignazio, Alessio Monaco, Leandro Bracco.