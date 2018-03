D’Alfonso come “Re Mida”: tutto quello che tocca si trasforma in appalto

ABRUZZO. «Sfido chiunque a misurare la consistenza finanziaria attratta, a favore dell'Abruzzo, in questi 40 mesi, in confronto a qualsiasi quinquennio precedente, anche quelli dell'Italia a 'sette seni' e dell'inesistenza del vincolo di bilancio».

Così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, tracciando un bilancio dei suoi primi anni da governatore.

Ma davvero sono piovuti più milioni di sempre in Abruzzo?

Davvero D’Alfonso è una calamita da fondi pubblici?

Probabilmente sì e, comunque, la fanfaronata ha di certo basi solide di verosimiglianza anche se -senza mettere mano alla calcolatrice- Zio Remo è stato con buona probabilità il “politico” che ha inondato di soldi pubblici l’Abruzzo (con i suoi pro ed i suoi contro, con le sue regole non sempre degne di un vero statista) e comunque lo ha fatto in altri tempi e da una posizione diversa.

Del resto le capacità del governatore sono note da sempre: lo stesso avvenne ai tempi in cui era presidente della Provincia o quando era sindaco di Pescara, con le dovute proporzioni, e tenendo conto della maturazione dei tempi e dei ruoli. Di sicuro di soldi ne ha sempre spesi tanti, anche più del dovuto, e non sempre per vere priorità ma è una debolezza comune.

Così oggi è stato appena il tempo di annunciare nuovi fondi: 7 mln di euro dal Cipe dopo le “piogge” dei giorni scorsi per opere pubbliche e ancora scuole.

I soldi ci sono e sono tanti, una spinta per l’economia e per rimodernare la Regione e metterla in sicurezza, anche se sarebbe molto più utile un governatore da guinnes nei controlli della spesa e nelle realizzazioni delle opere pubbliche piuttosto che lodarsi per aver vinto solo la prima tappa di un percorso che sappiamo può durare anche 30 anni.

«Adesso servono i guerrieri che facciano le procedure di gara e che non siano sottomessi alla signoria della paura - ha aggiunto D'Alfonso -. Io, come è noto, da tanto tempo non ho più paura della signoria della paura» ha aggiunto riferendosi probabilmente ad un certo suo modo di intendere la velocizzazione della burocrazia.

Infine il presidente della Regione ha lanciato uno sguardo alla prossima fase del governo regionale.

«In questi mesi che mancano, che sono 17-18, mi aspetto che tutta la filiera istituzionale si componga in un cantiere unitario - ha concluso D'Alfonso - avendo un'abbondanza di risorse mai vista prima, nonostante la fase di spending review che caratterizza l'ordinamento italiano e territoriale».

GLI 11 PROGETTI FINANZIATI

Sono 11 i progetti finanziati con 7 mln dal Cipe: «tra gli interventi principali c'è la realizzazione della palestra del liceo scientifico Galilei di Pescara, con un finanziamento di 1 milione e 500 mila euro, e a tal proposito spero che qualcuno non mi accusi di essermene interessato avendo io frequentato quell'istituto - ha ironizzato D'Alfonso -. Un milione e 400 mila euro andranno poi al liceo scientifico di Montesilvano (Pescara), 200 mila euro a Cerchio, per il completamento dell'adeguamento sismico della scuola elementare di via Giardino, 676 mila euro a Roccaraso, per il completamento della palestra della scuola materna-elementare-media, 750 mila euro a Cugnoli, per la riqualificazione dell'impianto sportivo e del centro accoglienza di protezione civile».

Inoltre, a Fossacesia (Chieti), per il completamento del risanamento idrogeologico dell'area dell'abbazia di San Giovanni in Venere, andranno 500mila euro, così come a Caramanico Terme, per interventi relativi al risanamento idrogeologico. Alla Regione, infine, sono stati assegnati 600mila euro per l'implementazione del progetto per la realizzazione della piattaforma telematica di acquisto a disposizione del Soggetto aggregatore e delle altre stazioni appaltanti del territorio regionale.