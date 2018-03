Masterplan senza fondi? L’ultima polemica sulle opere da  un miliardo di euro

ABRUZZO. «La Regione Facile e Veloce non è mai partita. Dopo le tante promesse del presidente dove sono i cantieri e le opere?» .



E’ l’ultima provocazione di Mauro Febbo (Fi) sul Masterplan che non disporrebbe di tutti i soldi necessari per le opere quantificate in oltreun miliardo.

Di certo le somme come stabilito dovrebbero essere rese disponibili in varie annualità.

«Dove sono i depuratori e in modo particolare quello di Pescara? Dove sono le opere della vasca di colmata? Dove sono i progetti sulla separazione delle acqua bianche da quelle nere? Che fine ha fatto la diga Foranea? Come mai è ancora bloccato il dragaggio al Porto di Ortona? Che fine hanno fatto i milioni di euro sui dissesti idrogeologici? Dove sono le concessioni promesse ai sindaci che non possono fare nessun intrvento fin quando non c’è impegno di spesa controfirmato dal Servizio Bilancio? Con quali fondi le Province ed i Comuni pianificano il proprio Piano neve che devono sviluppare entro il 15 ottobre e sono ancora in attesa delle risorse del maltempo genanio 2017? Da nove mesi le ditte che hanno eseguito gli interventi chiedono di essere saldate», queste le domande di Febbo che ha spiegato anche che «gli abruzzesi, i giovani, i lavoratori, le imprese e le cooperative sociali attendono i bandi del POR-FESR, FSE E PSR che vergognosamente escono con il conta gocce dopo aver bloccato e ingolfando tutta la macchina regionale».

«Il Masterplan è impantanato e porta un colpevole ritardo. Oggi il presidente Luciano D’Alfonso - spiega Febbo - ci deve dire quante delle risorse fumosamente annunciate nel Masterplan saranno veramente disponili visto che sono già tre anni di soli annunci. Al capitolo del Masterplan - continua Febbo - dobbiamo aggiungere quello relativo ai fondi europei fermi nei cassetti della Giunta Regionale e dei vari Dipartimenti visto che parliamo di milioni di euro tra Fondo Europeo Sviluppo Regione (Fesr) e Fondo Sociale Europeo (Fse) che sarebbero dovuti già arrivare sul territorio nel periodo 2014-2020. A questi fondi vanno aggiunti i milioni di euro relativi al Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Un grave ritardo nella pubblicazione dei bandi europei che rischia il disimpegno dei fondi da parte della Commissione Europea e, dunque, la perdita degli stessi da parte della nostra regione. Nello specifico oggi abbiamo 120 milioni di euro del Fesr che dovevano essere pubblicati entro Marzo 2017 e 65 milioni di euro del FSE che dovevano ugualmente essere pubblicati entro Marzo 2017».



Per il consigliere regionale BAlducci che risponde al posto del presidnete Luciano D’Alfonso «la percentuale di avanzamento del Masterplan a 14 mesi dall’approvazione della delibera con cui il Cipe ha assegnato le risorse, avvenuta il 10 agosto 2016, è pari al 20%, un dato che pone l’Abruzzo ad un +2% rispetto allo stato di avanzamento programmato dal Governo al 31/12/2017 (18%)».



Secondo i dati forniti sono stati avviati 14 interventi dei 368 totali, per un importo complessivo di 301.229.228,96 euro, mentre altri 96 sono stati inseriti nel sistema informatico ministeriale per ricevere l’anticipo del 10% entro il 30 ottobre prossimo.

«Tra gli interventi più significativi già avviati si segnalano il completamento della Fondo Valle Sangro – giunto alla fase della scelta del contraente, che apprenderemo a giorni – quello sull’aeroporto di Pescara (riqualificazione area landside e airside), che è stato ultimato, e il taglio della diga foranea di Pescara, le cui attività propedeutiche all’impianto del cantiere sono già in corso. Per quanto riguarda i fondi europei», conclude Balducci, «alla data odierna sul FESR (dotazione 222 milioni) sono stati pubblicati avvisi per 93,4 milioni ed entro il 31 dicembre verranno messi a bando altri 33,8 milioni. In merito al FSE, la cui dotazione è di 142,5 milioni, sono stati pubblicati avvisi per 32,2 milioni ed entro il 31 dicembre verranno messi a bando altri 33,6 milioni. Nell’ambito del FEASR (dotazione 308,4 milioni) sono stati messi a bando 191,5 milioni».