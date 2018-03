Cannabis terapeutica: in Abruzzo una norma inesistente per disapplicare una legge in vigore

ABRUZZO. «In Abruzzo vengono negate cure con cannabis terapeutica sulla base di una norma abrogata: un comma inesistente viene usato per disapplicare una legge in vigore».

La denuncia arriva dal promotore di quella legge, ex consigliere regionale e oggi segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, che spiega quello che ogni amministratore pubblico dovrebbe sapere: un provvedimento amministrativo non può modificare una legge.

Ma è quello che accade in Abruzzo creando enormi problemi a pazienti e familiari. Inoltre la Regione Abruzzo è inadempiente su tanti altri aspetti della legge come sanno tanti pazienti che si sono rivolti alle Asl.



L’AUDIZIONE, ACERBO E PAOLUCCI

Ieri mattina nell'audizione presso la commissione di vigilanza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo Acerbo ha evidenziato «la palese illegittimità» del decreto attuativo di Paolucci e D'Alfonso.

«Mi aspettavo», racconta l’esponente di Rc, «che di fronte all'evidenza l'assessore alla sanità accettasse il mio invito a revocare il provvedimento. Ho dovuto purtroppo constatare che Paoucci non solo è responsabile della mancata attuazione della legge ma ha anche la faccia tosta di negare l'evidenza. D'Alfonso invece di firmare a scatola chiusa, si legga le carte e provveda. E' assurdo che ai pazienti vengano negate cure o che finiscano in galera - come Fabrizio Pellegrini - a causa di politici superficiali e pure arroganti».

In qualità di promotore della legge regionale sulla cannabis terapeutica, unanimemente considerata dagli esperti la più avanzata in Italia, Acerbo riteneva indispensabile far presente alcuni elementi incontrovertibili ai consiglieri regionali e all'assessore alla sanità in una sede che consentisse il confronto testi alla mano e non attraverso dichiarazioni a distanza.

Ma ben poco è stato risolto.





IL COMMA ABROGATO

Acerbo ha fatto notare che il decreto richiama un comma 3 dell'articolo 2 della sua legge che è stato approvato prima dell'entrata in vigore della legge stessa: “I medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta regionale...”

«Sulla base di questo comma inesistente (perchè abrogato nei giorni precedenti all'entrata in vigore della legge nel 2014)», continua Acerbo, «Paolucci ha insediato un tavolo tecnico che ha deciso chi poteva prescrivere i farmaci a base di cannabinoidi e anche limitato le patologie per le quali in Servizio Sanitario Regionale possa erogare. E' evidente che siamo di fronte a un'evidente illegittimità del decreto che si somma alla lentezza nell'applicazione del complesso della legge. Comunque sulla base di una decisione arbitraria - perchè la legge non prevedeva tale compito - il tavolo tecnico ha deciso di escludere la malattia di cui è affetto Pellegrini dalle patologie per le quali si può usufruire della cannabis terapeutica».

La legge Acerbo è stata considerata la più avanzata d'Italia - tra le altre cose - proprio perchè affermava il principio della libertà terapeutica lasciando ai medici e non a un provvedimento di natura politica la decisione relativa alla prescrizione.

Infatti il comma 2 dell'articolo 2 della legge in vigore prevede: “I medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista”.

Insomma secondo la legge non è un decreto di D'Alfonso e Paolucci che può decidere a chi erogare farmaci a base di cannabinoidi ma lo decidono i medici specialisti di ospedali e ASL.

Tra l’altro anche sul sito del Consiglio Regionale (www.crabruzzo.it) c’è tra le leggi vigenti la L.R. 4 gennaio 2014, n. 4 Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

Appare una schermata con evidenziato tra parentesi il comma 3 di Paoucci con una nota: “Il comma 3, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, L.R. 13 gennaio 2014, n. 7, entrata in vigore il 1° gennaio 2014”



PAOLUCCI CITA COMMA CHE GLI DA’ TORTO

«Da inguaribile illuminista», spiega Acerbo, «ho mostrato la schermata in commissione ma l'assessore renziano di fronte a questa evidenza si è trincerato dietro a un altro comma che ovviamente conosco bene essendo l'autore della legge: “assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale”.

«Con un evidente sprezzo del ridicolo», continua Acerbo, «l'assessore Paolucci non si è reso conto che quel comma lo impegnava a garantire l'erogazione della cannabis ai pazienti su tutto il territorio regionale non a negarla. Inoltre il comma citato dall'assessore Paolucci è parte dell'articolo 7 (disposizioni attuative) della legge dalla cui lettura si evince chiaramente che il suo assessorato è venuto meno agli obblighi che la legge gli imponeva».

Dopo che Acerbo ha sentito dire che a tutti viene garantita l'erogazione in Abruzzo ha dato lettura di uno dei tanti sms che riceve di una mamma che non ce la fa più a pagare 300 euro la settimana per il figliolo e che si è inutilmente rivolta alla propria ASL.

«La Regione Abruzzo è inadempiente anche sul piano dell'approvvigionamento visto che non ha fatto nulla (al contrario della Toscana) che ormai si autoproduce la cannabis risparmiando un sacco di soldi. Cosa che avrebbe potuto fare l'Abruzzo visto che la norma l'avevamo approvata prima», chiude Acerbo.