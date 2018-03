Ospedale Maltauro, D’Alfonso non concede il contraddittorio. Fine procedura slitta ancora

ABRUZZO. Il presidente D’Alfonso non concede il confronto alle opposizioni e abbandona la commissione convocata per fare chiarezza sui punti contestati del faraonico progetto di finanza presentato dall’Ati capeggiata da Maltauro.

«Il Presidente non permette il contraddittorio, la Commissione vigilanza senza dare nessuna risposta alle tante sollecitazioni pervenute in questi ultime settimane» , spiega il presidente Mauro Febbo, «dopo tre anni di chiacchiere oggi l’iter del progetto di finanza passa ad una nuova commissione che deve esprimersi incredibilmente in poco più di un mese, questa è la proposta che il Presidente D'Alfonso ha portato in Commissione Vigilanza appositamente convocata, dopo ben due riunione mandate deserte dallo stesso».

Opposizioni ancora sul piede di guerra e quasi stupite per la scelta di abbandonare il consesso senza rispondere alle tante domande nel merito.





«Abbiamo assistito a una vera e propria fuga del Presidente D'Alfonso che ha usato la commissione di vigilanza per declamare il suo monologo - peraltro ripreso con telefonino da un suo collaboratore - per poi andare via non permettendo ai commissari di porgli domande nel merito della proposta», ha commentato, Sara Marcozzi.

«Abbiamo preso atto della consistenza politica del Presidente D'Alfonso e delle granitiche motivazioni a sostegno di questo costosissimo progetto. Tanto granitiche da fuggire alle numerose domande e agli innegabili dubbi che abbiamo sempre denunciato. Quella del Presidente D'Alfonso in favore del project financing è una posizione di principio che si scontra contro i pareri negativi di tutti: in generale TAR e Corte dei Conti, in particolare RUP, ufficio affari legali della Asl, studio legale McDermott, professori dell'Università Bocconi, primari dei reparti. Insomma di tutti i soggetti che hanno partecipato all'istruttoria hanno espresso gravi criticità su questo progetto, peraltro, alcuni pareri sono stati pagati a peso d'oro».

Nessun confronto e nessuna risposta o scenari alternativi se non il muro contro muro e la ostinazione che bene si conosce.

Anzi le domande a questo punto aumentano perchè la procedura già più volte minata deve pur sempre seguire norme codificate tanto che lo stesso Febbo oggi si chiede in base a quale legge è stato possibile prorogare al prossimo 30 giugno i termini in cui saranno definiti gli adempimenti connessi all'iter valutativo della proposta relativa all'ospedale Clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti.

«Adesso la nuova commissione avrà il compito di procedere ad un preciso e minuzioso esame dei presupposti tecnici, sanitari e finanziari», ha aggiunto Febbo, «Ricordo che sono tutti pareri e giudizi indispensabili ed imprescindibili per dichiarare la pubblica utilità. Ma anche in questo caso vale la pena ricordare che la Commissione mista doveva essere nominata appena dopo la riunione del 29 dicembre 2016 e la vediamo, invece, materializzarsi solo adesso senza capire la sua necessità.

Ma tra le domande non secondarie inevase rimane la sostenibilità finanziaria delel spese e dei canoni che la Asl di Chieti dovrà pagare che è i vero fulcro del problema. Si parla di un indebitamento pesantissimo per 30 anni.





L’INTERVENTO DEL MINISTERO DELLA SANITA’

Sul punto c’è anche l’intervento del parlamentare Fabrizio Di Stefano che nel frattempo ha interrogato questa mattina il Ministero per chiedere quali valutazioni e quali urgenti iniziative intende adottare per «contrastare le numerose incongruenze e criticita' insite sull'iter del project financing per la realizzazione del policlinico di Chieti da parte della holding 'Maltauro s.p.a., Azienda Bresciana Petroli Nocivelli s.p.a. e Finanza & Progetti s.p.a.».

Di Stefano ha ricordato che per la costruzione e gestione del nuovo ospedale di Chieti si prevede un contratto di gestione di affidamento di servizi pari a 70 milioni annui per 30 anni e richiede un investimento pubblico di 10 milioni di euro annui per 30 anni.

«Due miliardi e 400 milioni di euro complessivi, un po' troppi per un semplice ospedale» ha commentato l'on. Di Stefano.

Inoltre ‘il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in sanita' sta concordando con la Regione Abruzzo una specifica riunione.

E la vicenda potrebbe non essere secondaria perchè quella di Maltauro dovrà comunque essere valutata in assoluto la possibilità più conveniente per la pubblica amministrazione vale a dire che non dovrebbe essere possibile costruire un ospedale ad un prezzo minore altrimenti il danno erariale è dietro l’angolo.

I SINDACI CHIEDONO CHIAREZZA E CERTEZZE

Il centrodestra anche attraverso i sindaci teatini chiedono maggiore chiarezza e un dettagliato cronoprogramma delle attività che, d'ora in poi, verranno svolte sul Project Financing per la realizzazione di un nuovo ospedale nel capoluogo teatino, ma anche certezza di risorse, pretendendo massima attenzione, trasparenza e rispetto delle norme ma soprattutto certezza sul futuro dell'ospedale di Chieti dal punto di vista della sua riqualificazione e messa in sicurezza.

È la richiesta avanzata dal Comitato ristretto dei sindaci della Asl Lanciano Vasto Chieti, presieduto dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, nel corso della riunione alla quale ha partecipato l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci.

«Non sono per il no a priori sul Project Financing senza indicare alternative che possano portare investimenti sulla città - dice Di Primio - osservo, infatti, che, da quanto emerso, i finanziamenti derivanti da leggi nazionali di settore non sarebbero sufficienti e, d'altro canto, la Regione non ha capacità di indebitamento per finanziare un importante intervento su Colle dell'Ara. In buona ragione, da sindaco di Chieti, non faccio il tifo per questo o quel progetto ma chiedo certezza di investimenti sul nosocomio teatino».

LE RIPETIZIONI DI D’ALFONSO

Il presidente D’Alfonso ha poi spiegato in una nota di aver fornito alla commissione i dati oggettivi.

«Primo: c'e' una norma nazionale che consente il ricorso al project financing. Secondo: nel caso dell'ospedale di Chieti, ad aprile 2014 quando era Presidente Gianni Chiodi e' stata depositata una proposta e noi abbiamo assunto sulle nostre forze amministrative l'onere dell'istruttoria, stabilendo di non fare una procedura formale ma di merito, che avrebbe sottoposto a test tutti i numeri facenti parte della proposta.

«Il primo numero - spiega - e' il costo della cittadella sanitaria: i 251 milioni di euro della proposta verranno testati fin dove il valore di mercato ci consente. La seconda voce sottoposta a test e' il costo dell'esercizio ospedaliero, attualmente pari a 51 milioni. Terzo, occorre testare anche il canone annuale di concessione che deve ridursi dagli 11 milioni l'anno contenuti nella proposta, cosi' come deve ridursi il numero degli anni della convenzione: noi vogliamo che si rimpicciolisca dagli attuali 30 anni. Da queste voci - sottolinea il governatore - noi faremo un'attenta istruttoria finale e poi sottoporremo al vaglio del mercato il costo finale per l'ospedale di Chieti».

«Sull'opportunita' dello strumento giuridico decide il Governo regionale. Sulla convenienza decide l'istruttoria tecnica. Sulla correttezza della procedura la magistratura. Sulle alternative abbiamo gia' deciso, anche nutrendoci dei punti di vista dell'opposizione; entro il 30 giugno - conclue il presidente - la procedura sara' completata».