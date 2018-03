Bonifica di Bussi: altro esposto sulle contraddizioni ministeriali

ABRUZZO. Il MoVimento 5 Stelle torna sul capitolo inquinamento Bussi e presenta un esposto che verrà depositato alla Corte dei Conti di Lazio e Abruzzo, all’ANAC e al Comando dei Carabinieri Forestali di Pescara, in merito alla gara di appalto indetta dall’allora Commissario Goio, che il Ministero dell'Ambiente sta portando a conclusione, per la bonifica di una piccola porzione del SIN Bussi, quella sovrastante lo stabilimento industriale. A firmarlo i Consiglieri Regionali Sara Marcozzi e Domenico Pettinari, il Deputato Gianluca Vacca e l’Avv. Isidoro Malandra.



L’esposto ripropone l’intricatissima e tutt’altro che lineare storia amministrativa della bonifica (mai avviata) delle discariche di Bussi.

Ripercorrendo tutta la documentazione fin dal 2007 anno della (ri) scoperta delle discariche autorizzate l’avvocato Isidoro Malandra ha evidenziato una serie di criticità e incongruenze vere e proprie una sorta di schizofrenia ministeriale che ha rallentato, fatto inciampare, creato danni evidenti (quantomeno da omissioni) e ingarbugliato ulteriormente le carte già confusissime dell’ex commissario Goio.

Carte sempre tenute segrete che nascondono un flusso ingenti di soldi pubblici finito direttamente nelle casse di una manciata di società fino al 2015, così come rimangono segrete molte delle carte più recenti sull’appalto visto che il ministero nega ogni richiesta specifica di documenti trincerandosi dietro motivazioni anacronistiche e non opportune.

Non c’è molta voglia di trasparenza e si può capire il perchè visti i tanti misteri insoluti, l’ultimo dei quali la latitanza dell’affidamento definitivo all’Ati Dec Deme che doveva avvenire entro il 3 maggio.





PRIORITA’ ALLE AREE MAGGIORMENTE INQUINATE.



«Ci si chiede», hanno detto i grillini, «come sia possibile che, in nome della reindustrializzazione, sia data priorità alla bonifica di un'area di gran lunga meno pericolosa rispetto a quella su cui sorge la discarica TreMonti, dalla quale ancora oggi sembrano fuoriuscire sostanze fortemente inquinanti».







ELEVATO RISCHIO ECONOMICO PER LE CASSE DEL COMUNE DI BUSSI

«Ci si chiede come sia possibile che, per acquisire il consenso (probabilmente non necessario) di Solvay alla bonifica delle aree di sua proprietà a monte dello stabilimento industriale», hanno detto i consiglieri M5s, «il Comune di Bussi debba accollarsi il rischio di rispondere economicamente per i costi della bonifica “nei limiti del valore di mercato del sito, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi”, come previsto dall'art. 253 Codice Ambiente, e altri oneri come quelli che lo stesso Ministero dell'Ambiente ha indicato in un milione di euro l'anno per la gestione della barriera idraulica realizzata da Solvay».

I grillini puntano poi i fari sul provvedimento che individua Edison come responsabile, provvedimento ministeriale cancellato dal Consiglio di Stato.

«Ci chiediamo se sia consentito al ministero, proseguire nelle attività di bonifica quando esse erano state concepite come “integrative e complementari” rispetto a quelle progettate da Solvay la quale pare non intenda eseguirle poiché “non dovute”»







RISCHIO DI PERDERE SOLDI (E CHE L’INQUINATORE NON PAGHI)

«Ci chiediamo se sia legittimo e corretto che la gara di appalto sia indetta e i lavori assegnati pur in assenza dell'identificazione del responsabile della contaminazione e, dunque, prima ancora che siano scaduti i termini ad adempiere spontaneamente, con ciò esponendo la P.A. al rischio di non poter chiedere la restituzione delle somme spese così come paventato dallo stesso Ministero dell'Ambiente».



Insomma una serie di criticità che alla fine dei conti potrebbero avere un costo pubblico immenso e dall’altro permettere ai privati responsabili di non pagare i danni creati.





LA PROPOSTA M5S

«L'idea che l'area di Bussi debba essere reindustrializzata a tutti i costi sembra stia dando già i suoi frutti avvelenati», hanno spiegato i grillini, «noi chiediamo che il SIN di Bussi sia bonificato a partire dalle aree maggiormente pericolose, come l'area della discarica TreMonti, e nel rispetto del principio che “chi inquina paga”; chiediamo la tutela delle casse dello Stato, e dunque della collettività, dal rischio di esborso di fondi pubblici in futuro non recuperabili dal soggetto responsabile dell'inquinamento. Infine chiediamo la sospensione dell’iter attivato dal Comune di Bussi relativamente all’acquisto delle aree di proprietà Solvay essendo, eventualmente, sufficiente una occupazione temporanea del sito da bonificare»