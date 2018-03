Maltempo Abruzzo, sindaci in difficoltà: coperture finanziarie ancora non certe

ABRUZZO. Sindaci in difficoltà per mancanza di soldi e informazioni. Si è a ridosso della chiusura dei bilanci e l’emergenza del maltempo ha dissestato pesantemente anche i conti dei piccoli comuni colpiti da neve e terremoto di inizio anno.

Ed è un bel problema.



Questa mattina in una conferenza stampa del Gruppo consiliare di Forza Italia si è affrontato il problema.

«Se parliamo degli interventi posti in essere per affrontare l’emergenza neve», ha spiegato Lorenzo Sospiri, «dobbiamo registrare la totale mancanza di interventi finanziari, così come non sono stati stanziati fondi per le strade provinciali distrutte dal maltempo. Siamo qui a segnalare un contesto sempre più complesso, figlio della mancata concretizzazione delle promesse che erano state declamate e delle speranze che erano state alimentate in fase di conversione del Decreto terremoto. A oggi, questioni così contingenti e importanti gravano sulle spalle degli enti locali che non ricevono nessun tipo di sostegno. Una situazione paradossale che sembra evidenziare come l’emergenza Abruzzo sia completamente scomparsa dall’agenda del Governo».



«Nessuna delle nostre proposte è stata ratificata nel Decreto terremoto – ha aggiunto Mauro Febbo - a eccezione di un limitato allargamento del cratere. Per quanto riguarda gli interventi immediatamente attuabili riteniamo indispensabile rivedere e ridiscutere il Masterplan, presentato come la panacea di tutti i mali, che a oggi non ha prodotto alcun intervento. La nostra proposta viene sostenuta e invocata sia dalle organizzazioni sindacali sia da quelle datoriali. Riteniamo sia un modo per poter dare risposte reali alle urgenze territoriali e sostenere concretamente l’economia regionale. Si era parlato inoltre di istituire alcune Zone economiche speciali per far ripartire l’economia ma siamo ancora in attesa di risposte. Per il turismo – si chiede Febbo – cosa succederà? Come si comporterà il governo regionale, che finalmente ha un assessore competente, con gli sfollati sistemati negli alberghi sulla costa a meno di un mese dalla stagione estiva?».



«Le cifre a disposizione dei Comuni e dei cittadini abruzzesi – ha sottolineato il vice Presidente del Consiglio regionale, Paolo Gatti – semmai saranno realmente disponibili, sono spaventosamente insufficienti. Come è insufficiente il lavoro che l’esecutivo regionale ha messo in campo sia per le popolazioni del cratere sia per quelle rimaste purtroppo fuori. E’ necessario cambiare registro esigendo dal governo nazionale provvedimenti concreti e risorse certe invece di fare lo storytelling delle buone intenzioni. Noi chiederemo con Umbria, Marche e Lazio, che l’Italia si possa dotare di una “Legge sugli atti di Dio” che stabilisca chi fa cosa e soprattutto le azioni dello Stato per i cittadini e le imprese, con parità di trattamento, in occasione delle calamità naturali».



«A fronte di situazione così complessa ci chiediamo come faccia il Presidente D’Alfonso a essere soddisfatto se per i processi di ricostruzione non c’è un euro spendibile – si chiede il Presidente emerito, Gianni Chiodi – soprattutto in considerazione del fatto che le risorse erogate (senza le quali nulla si può tradurre in fatti) sono insufficienti in modo imbarazzante e anche l’annunciato inserimento nel Documento di programmazione economica e finanziaria dello Stato non equivale a un reale stanziamento. Rileviamo inoltre la totale mancanza di interventi concreti in favore della ripresa socio-economica delle zone colpite dal terremoto, con il Commissario Errani che sta subendo dal Governo nazionale un modello di ricostruzione nel quale nessuno si assume le responsabilità delle decisioni. Sul fronte regionale – conclude Chiodi - appare necessario rimodulare i fondi Masterplan in considerazioni delle mutate priorità dei territori abruzzesi colpiti dal sisma come noi facemmo per L’Aquila, destinando il 30% dei fondi Fesr alla ripresa socio-economia del cratere».