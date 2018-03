Attentato Berlino: famiglia Fabrizia Di Lorenzo contro governo tedesco: «insensibili e incapaci»

SULMONA. «Insensibili, assenti, disorganizzate, incapaci»: descrivono così le autorità tedesche i genitori e il fratello di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne di Sulmona unica vittima italiana dell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino.

Intervistati dal Corriere della Sera, spiegano che la famiglia non riceverà neppure un risarcimento, a meno che non venga cambiata una legge del 1985 che lo esclude per i danni causati alle vittime di crimini violenti commessi «con un veicolo a motore o un rimorchio».

Il governo tedesco è stato «assente. Non ci hanno mai contattati, non ci hanno dato un interprete, ci hanno lasciati soli. Abbiamo dovuto chiedere sempre, insistere. Hanno fatto lo stesso con le altre famiglie, anche tedesche», dichiarano i familiari.





Al Presidente della Repubblica Joachim Gauck «è stato detto che ciò che aveva amareggiato era stata la mancanza di sensibilità e umanità ma anche che la Germania si era dimostrata inefficiente e incapace. Gauck, sbalordito, ha risposto che sapeva che le cose non avevano funzionato perfettamente, ma non immaginava fino a quel punto. Ha chiesto scusa».

«Non c'è importo che possa pagare la morte di nostra figlia, ma un risarcimento significherebbe ammettere le responsabilità per non aver fermato un criminale noto da anni, e per non aver preso precauzioni, come le barriere installate dopo l'attentato», proseguono i genitori.





Il fatto che l'unico fondo disponibile sia quello per le vittime della strada «dà una rabbia ulteriore. Come si può equiparare quello che è accaduto a un normale incidente stradale? Ci sentiamo presi in giro da chi non vuole riconoscere di aver sbagliato e non vuole evitare che quello che è accaduto si ripeta in futuro. Vogliamo che i tedeschi ammettano pubblicamente le loro responsabilità. Vogliamo giustizia».

IL SENATORE AMMETTE

«Nella classificazione del grado di pericolosità di Anis Amri sono stati fatti degli errori di valutazione»: lo ha ammesso il senatore dell'Interno di Berlino (l'equivalente di un assessore), in conferenza stampa. Andrea Geisel ha annunciato fra l'altro: «rivedremo le classificazioni» per il futuro.



E sempre oggi c'è stato oggi un contatto telefonico tra l'ambasciata tedesca di Roma e la famiglia di Fabrizia Di Lorenzo.

Secondo quanto si apprende, nel corso della telefonata la rappresentanza diplomatica tedesca ha comunicato alla mamma della giovane il progetto di istituire un premio alla sua memoria che coinvolgerà ragazzi italiani che risiedono in Germania nella realizzazione di video su come loro 'vivono' il paese che li ospita. Si è trattato - viene riferito - di una telefonata molto cordiale nel corso della quale la madre di Fabrizia avrebbe espresso apprezzamento per l'iniziativa.