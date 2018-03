Neve e terremoto, il video del presidente Di Sabatino: «aiutateci»

TERAMO. Un appello in un video pubblicato su Facebook è stato lanciato dal presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino.

«Ci sono state tre scosse di terremoto e la situazione è di totale emergenza in tutta la provincia di Teramo. Ci sono centri isolati per neve, non riusciamo a capire se ci sono danni. La sala operativa è stata sgombrata e dalla Prefettura ci stiamo spostando al Parco della Scienza. Abbiamo bisogno veramente di aiuto. Credo che sia il caso che intervengano Esercito e Genio militare. Faccio un appello a tutte le istituzioni. Ci sono paesi senza energia da più di 48 ore».

Da tantissime ore la sede della Provincia di Teramo era isolata per mancanza di luce elettrica, di nuovo sospesa da stanotte. Alle 9 c'e' stata una riunione in prefettura. «Oggi - fanno sapere dall'Ente - lavoriamo con l'ausilio dell'Esercito: 60 militari su sei automezzi da utilizzare per attivita' di pronto intervento. La loro dislocazione (30 ad Atri per Valfino, e Cerrano, 10 a Basciano per area Vomano, 10 a Teramo per area montana, 10 a Rocca S.Maria per area Laga), e' stata decisa dalla prefettura, d'intesa con Esercito e Carabinieri».





ORE 13.52 FILE DI AUTO PER ALLONTANARSI DA TERAMO

File di automobile per allontanarsi da Teramo e raggiungere la costa dopo le forti scosse che hanno avuto epicentro nell'Aquilano ma sono state avvertite in maniera violenta anche in tutto il Teramano. Tutto ciò nonostante la presenza di grossi quantitativi di neve che da tre giorni rendono critica la circolazione nel capoluogo come nelle frazioni. In mattinata si era reso necessario evacuare la sede della Prefettura. Una delle tre scosse si era verificata durante l'evacuazione creando grande panico tra la gente.