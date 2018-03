Emergenza neve. Confartigianato Abruzzo: «regione in ginocchio: proclamare stato di calamità»

ABRUZZO. «Giornate da incubo per l'Abruzzo, come non se ne vedevano da decenni. Quattro province isolate, paesi sommersi dalla neve e strade urbane ed extraurbane impraticabili. Non è un bollettino di guerra, ma il risultato di due giorni di neve che, solo in Abruzzo, hanno avuto effetti disastrosi».

Lo afferma Confartigianato Commercio Abruzzo, sottolineando che «la regione è in ginocchio» e «i saldi sono rovinati».

Tanto che l'associazione chiede «lo stato di calamità naturale e commerciale».



«Un vero e proprio colpo di grazia al commercio abruzzese - afferma il delegato Commercio di Confartigianato Abruzzo, Massimiliano Pisani - già logorato dalla crisi e da tutti gli eventi che hanno portato il 2016 a essere un anno maledetto. Pescara, Montesilvano e Chieti sono state le città più colpite della regione. Allerta meteo diffusa da giorni e Piani neve programmati e pagati con soldi pubblici che, però, purtroppo, non hanno dato alcun esito. Una regione in ginocchio, e questo è davanti agli occhi di tutti. Un danno enorme e non solo per i cittadini, ma anche per le nostre tante piccole aziende danneggiate oltre che dalla neve anche dalle strade rimaste chiuse per 48 ore».

«Gli unici beneficiari di questa situazione, come al solito e come sempre - sottolinea Pisani - sono i centri commerciali che si sono organizzati privatamente e in tempo. Chiediamo quindi alla Regione lo stato di calamità naturale e commerciale, con un immediato stanziamento di fondi che tuteli non solo i cittadini ma anche le imprese di prossimità e le piccole aziende. Chiediamo inoltre alla Regione di avviare accertamenti per individuare gli eventuali responsabili di questo sfacelo, affinché possano assumersi le proprie responsabilità».



«Asse attrezzato impraticabile - illustra il delegato - scandalosa chiusura dell'aeroporto, che si è fatto trovare impreparato già ai primi fiocchi di neve regalando all'Abruzzo una figuraccia enorme. Tanti i paesi rimasti isolati: a Piccianello, ad esempio, c'è un ragazzo disabile bloccato in casa senza energia elettrica né acqua da oltre 24 ore. Corse della Tua soppresse o in ritardo e sembra, tra l'altro, che gli autobus abbiano solo due gomme termiche, con tutti i rischi che ne conseguono».

«Un colpo di grazia per il commercio abruzzese - conclude Pisani - Chiediamo quindi alla Regione un intervento immediato, determinato ed incisivo».