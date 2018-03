Ecco a chi vanno i fondi a pioggia per la cultura (e non): tutti i nomi

ABRUZZO. Quindici ore di muro contro muro per poi votare a maggioranza il provvedimento più volte rimaneggiato e che ha avuto molteplici critiche.

Nell’ultimo Consiglio regionale di due giorni fa si è acuito lo scontro tra il M5S e i gruppi di centrodestra e centrosinistra, i quali, ognuno con le proprie ragioni, hanno sostenuto il provvedimento di legge dal titolo: “Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti”.

L’origine della diatriba sta proprio nel titolo, o meglio, nel voler volontariamente inserire all’interno dello stesso provvedimento finanziamenti a diversi enti eterogenei. Secondo il centrosinistra e centrodestra c’è urgenza e dunque in emergenza si devono finanziare i centri di ricerca per pagare gli stipendi ai tanti lavoratori o la protezione civile o Telespazio o altri consorzi per lo più sconosciuti.

Urgenza e bisogni sono reali anche se la situazione si trascina da anni e qualcosa di più e meglio di poteva fare anche prima ed in maniera diversa.

Ci sono poi le contestazioni sul merito: cioè, una volta superato il problema iniziale si deve discutere del perchè vanno fondi a quella associazione ente o deputazione e non ad un altra.





Il M5s ha contestato l’assoluta arbitrarietà delle scelte, sia dei soggetti, sia delle cifre e sfruttando questo “baco” via via si sono inseriti sempre più nomi e cifre come in una «lista della spesa».

Non sono mancati poi accenni critici e sfumati alla crisi politica in atto in maggioranza e a come alcuni finanziamenti si siano aggiunti in corsa e ricadano anche nelle circoscrizioni di chi ultimamente ha un pò puntato i piedi, come gli assessori Gerosolimo e Di Matteo.

Alcuni fondi sono andati a finire nei loro bacini elettorali ma può essere un caso, così come può essere un caso che già qualche giorno prima il dissidio sembrava ricomposto con Di Matteo, per esempio, che ha lodato il provvedimento della giunta di investire soldi per la ristrutturazione dell’ospedale di Popoli.

Segnali distensivi che sono aumentati dopo il consiglio regionale ma speriamo non abbiano nulla a che fare con la distribuzione di fondi a pioggia senza criteri trasparenti e di merito.

Di certo però non si può dire che negli ultimi 15 anni la classe politica si sia evoluta.

In ogni legislatura, una o più volte, ci sono state scene simili e diluvi spesso universali per finanziare manifestazioni che in teoria attirano migliaia di persone ma che nella pratica sono spesso tristi. E non sembra che i dati sul turismo possano smentire certe infime iniziative.

Così 330 mila euro finiscono nel fondo della cultura, quello che deve essere distribuito secondo i criteri equi stabiliti dall’Europa (bandi, merito, punteggi…); al Teatro Marrucino sponsorizzato da Febbo arrivano 250mila euro ma è uno dei teatri maggiori d’Abruzzo, la terza voce 212.000 (L.R. 55/2013) dovrebbe fare riferimento ad una legge regionale sulla cultura.





174mila euro vanno alla protezione civile per non meglio specificati interventi.

All’Isea vanno 160mila euro. Che cos’è l’Isea? Consorzio nato nel 1999 per volontà della Regione Abruzzo e di un gruppo di Associazioni di categoria e di privati quali l’ANCE Abruzzo, la Società Abruzzo Informatica e la Delpreca s.r.l. Tutti i soggetti attuatori del Consorzio I.S.E.A. erano animati da una comune volontà e vocazione riguardante la valorizzazione del patrimonio culturale legato all’edilizia in tutte le molteplici sfaccettature, ma soprattutto dalla volontà di voler rappresentare un punto di riferimento nel campo del recupero edilizio e nello sviluppo sostenibile del patrimonio architettonico.

Un ente di sicuro meritevole ma se i più non sanno cosa sia e cosa abbia fatto di così importante qualche problema c’è….

Telespazio 140mila euro, l’azienda del colosso Finmeccanica di Avezzano ha bisogno della “mancia” abruzzese , a seguire realtà culturali importanti come il Mastro giurato (125mila euro), Ente manifestazioni pescaresi (100mila euro) Bimillenario Ovidiano di Sulmona, 100mila euro e al Braga 100mila.





Il nuovo ente che sovrintende il servizio idrico che da qualche mese è al centro dell’attenzione per i nuovi investimenti milionari, l’Ersi, è baciato dal consiglio con 80mila euro perchè c’è un fantastico festival dell’Acqua in preparazione.

Seguono poi la schiera dei 50mila euro per Riccitelli, Teatro dei Marsi, Perdonanza Celestiniana, Giostra cavalleresca di Sumona.

Chiudono la classifica con 5mila euro l’associazione Futile e Utile, i Leoncini d’Abruzzo e una “manifestazione romantica” per restituire, dopo tante polemiche, la giusta quota di amore.

Fino a qui il totale dei fondi pubblici impiegati è di 2,7 mln di euro ai quali si devono aggiungere altri 1,2 mln di euro di fondi che la giunta distribuirà ai Comuni naturalmente a sua discrezione.

A ricevere i fondi sono piccole e grandi istituzioni che magari lavorano sodo, sotto stretta sorveglianza della politica che nomina chi ritiene più opportuno tra gli organi direttivi che non sempre brillano per aver valorizzato il merito o la trasparenza delle gestioni. Così spesso i soldi pubblici che arrivano si perdono in spese che i cittadini non possono controllare.