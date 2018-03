Consiglio Abruzzo, passano i contributi a pioggia. M5s: «Markette per tutti»

ABRUZZO. Il Consiglio regionale di ieri ha approvato a maggioranza il progetto di legge “omnibus” sulle disposizioni in favore dei Centri di Ricerca, della Cultura e dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche.

Alla fine hanno votato contro Sinistra Italiana e M5S.

Una lunghissima giornata di dura battaglia e di accuse reciproche dove spesso si sono persi i toni pacati e un aplomb a favore di urla, accuse, rinfacci, sgambetti e scorrettezze più o meno gravi.

La lunga giornata è partita in Commissione Bilancio con l’approvazione a maggioranza di altri cinque sub-emendamenti presentati dal centrosinistra, documenti sui quali gli uffici hanno dato parere favorevole alla copertura finanziaria. Contro si sono pronunciati il M5s, Sinistra Italiana e centrodestra.

Poi in Consiglio, tra scontri e polemiche tra centrosinistra e opposizioni, l'assemblea ha votato i vari capitoli, tra cui il sostegno di un milione di euro ai centri di ricerca Cotir, Crab e Crivea.

La seduta è stata infinita anche a causa dei 320 emendamenti ostruzionistici dei pentastellati che hanno confermato la netta opposizione a un provvedimento 'megamarchettone'.

«Ogni quarto d'ora arrivano nuove marchette», ha denunciato il grillino Domenico Pettinari.

Tra i principali effetti della norma, oltre ai finanziamenti a favore dei Centri di Ricerca e il sostegno al Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta 'Torre del Cerrano', il supporto a diversi comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversita' atmosferiche sono previsti interventi a sostegno di importanti istituzioni culturali: 250 mila euro in favore del “Teatro Marrucino” di Chieti; 35.000 euro alla Deputazione Teatrale “Fedele Fenaroli” di Lanciano; 30.000 euro all’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona; 100.000 euro all’Ente Manifestazioni Pescaresi; 50.000 euro all’Ente Morale Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” di Teramo.

Previsti inoltre finanziamenti in favore di manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale come la Rievocazione storica dell’investitura del Mastro Giurato di Lanciano (150.000 euro), la Perdonanza Celestiniana dell’Aquila (50.000 euro) e la Giostra Cavalleresca 2016 di Sulmona (50.000 euro). Previsti interventi a sostegno di eventi culturali e di promozione regionale come il Consorzio Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo per il calendario delle manifestazione 2016 (40.000 euro).

L’ACCESO DIBATTITO

Diversi gli emendamenti presentati da opposizione e maggioranza che hanno acceso il dibattito in aula. Il Movimento Cinque Stelle, ad esempio, ha presentato un emendamento per abolire il finanziamento in favore dei ricercatori dei Centri di Ricerca Regionali.

Durissimo il commento di Camillo D’Alessandro (PD) e Mauro Febbo (FI): «Non ci stupiamo più di nulla, i Cinque Stelle dimostrano ancora una volta che a chiacchiere sono dalla parte dei lavoratori ma poi in aula presentano provvedimenti per lasciarli senza stipendi. E’ ora di farla finita con populismo e demagogia spicciola, se fosse stato approvato il loro emendamento decine e decine di ricercatori sarebbero rimasti ancora per mesi senza un salario, fortunatamente la scellerata proposta è stata respinta con il voto sia della maggioranza che del centro-destra».

Ma secondo i pentastellati la maggioranza avrebbe strumentalizzato i centri di ricerca per vedere approvati finanziamenti a pioggia «e senza programmazione alcuna, benché esistano leggi che lo impongono da anni. È necessario togliere i centri di ricerca e i loro dipendenti dalla avvilente necessità di dover periodicamente elemosinare contributi ai politici di turno i quali spacciano per "favori" quello che dovrebbe essere un loro dovere».





«Si lavora sempre in emergenza» commentano i 5 stelle «e con l'emergenza questo consiglio regionale mette l'aula davanti a scelte come 3 milioni e mezzo di euro a realtà del territorio prescelte dai consiglieri regionali, camuffandole con i fondi alla Ricerca. Un sistema becero che costerà ai dipendenti dei centri come Cotir e Crab una costante dipendenza dal politico di turno».

Soddisfatto della giornata il consigliere di centrodestra Mauro Febbo: «grazie ai nostri emendamenti la Regione darà risposte che si attendevano da tempo». Il presidente della Commissione Vigilanza ha attaccato l’atteggiamento dei Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle che sia in Commissione sia in Aula «si sono resi responsabili di un atteggiamento qualunquista con la presentazione di ben 305 emendamenti privi di senso, non certo migliorativi, la maggior parte “copia e incolla”, che prevedevano di elargire un contributo di 5 mila euro a tutti i Comuni abruzzesi. E’ questo il loro modo di fare l’ostruzionismo: solo chiacchiere e populismo senza costrutto. Il massimo è stato raggiunto però con l’emendamento che prevedeva addirittura l’abrogazione dell’art.2 del pdl 320/2016 ovvero il finanziamento ai Centri di ricerca. Mi chiedo: con quale faccia si presenteranno di fronte ai lavoratori di quegli enti per farsi portatori delle loro cause se poi volevano bloccare il contributo straordinario?»

Sono stati rinviate alla prossima seduta l'elezione di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e l'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che ormai attende da quasi un anno.