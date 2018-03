Vasche antiesondazione, il centrosinistra approva il progetto: si va avanti

ABRUZZO. Un’opera dannosa per molti ma non per tutti. Le vasche di laminazione, delle enormi piscine di cemento ricavate da ettari di terreno agricolo deturperanno il territorio ma soprattutto risolveranno solo per il 13% il problema dell’esondazione del fiume Pescara. Oltre 50 mln di euro per “arginare” i grossi problemi dovuti anche a costruzioni e cementificazioni indiscriminate approvate da governi passati.

Il Consiglio regionale straordinario di ieri richiesto dal Movimento Cinque Stelle (con la firma di Febbo e Sospiri) si è concluso con la bocciatura del documento presentato dalle minoranze. Il provvedimento depositato impegnava il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi per l’immediata sospensione ed annullamento delle procedure tese all’approvazione del progetto che riguarda il fiume Pescara.

Il documento inoltre chiedeva di attivarsi affinchè, per le raccolte delle acque di piena, vengano intraprese le opportune iniziative negli Uffici regionali, per la valutazione di un progetto alternativo consistente nella realizzazione di tanti piccoli laghi collinari.

La maggioranza di centrosinistra ha detto no avallando di fatto il progetto avviato e voluto dal presidente D’Alfonso.

«Un'opera inutile e costosa» commentano i 5 stelle «e che oltre tutto non risolverà il problema dell'allagamento. Abbiamo presentato una valida alternativa» incalzano Marcozzi e Pettinari «un progetto che ha avuto l'approvazione di stimati esperti del settore sia per costi che per sostenibilità».

I 5 stelle hanno calcolato che con quei soldi si potrebbero realizzare fino a 1000 laghetti collinari, con una capacità di raccolta circa 8 volte superiore a quella delle vasche di laminazione previste nel progetto della Giunta-D’Alfonso e con una capacità di assorbimento della portata in caso di piena fino al 70%.







«Oggi invece» , ha aggiunto Marcozzi, «la maggioranza ha scelto di percorrere ancora una volta la strada del cemento, una strada vecchia che dimostra l'assenza totale di una visione del territorio ed interessi ben lontani da quelli della salvaguardia di chi lo abita o lo utilizza per il lavoro agricolo. L’approvazione di questo progetto infatti creerà danni irreparabili alle imprese agricole e ai proprietari terrieri delle zone interessate rendendo inutilizzabili una vasta area di fertile terreno alluvionale, rischiando di aumentare sia l’erosione a monte che la velocità dell’onda di piena a valle a causa degli interventi che renderanno più rettilineo il corso del fiume».

Le vasche verranno realizzate su terreni la cui falda acquifera è già molto superficiale in condizioni normali (circa 2,5 m di profondità), con il fiume in piena la falda si alzerà rendendo ancora meno efficienti le stesse.

Ma le criticità di quest’opera sono numerose, a cominciare dal mancato rispetto delle direttive europee in tema di consumo del suolo. Inoltre, precisano i 5 stelle «I 54 milioni di euro non comprendono le spese di manutenzione: manutenzione durante la piena ma, soprattutto, post-piena. Come ci hanno spiegato i tecnici, le piene trasportano a valle i detriti e materiali di ogni genere e che si depositeranno all’interno di queste vasche, imponendo una manutenzione post-piena dai costi importanti per la rimozione e lo smaltimento dei detriti e degli eventuali rifiuti abbandonati lungo il corso del fiume».

Altro aspetto tecnicamente inspiegabile è la scelta della realizzazione del progetto a monte dell’immissione nel Pescara di uno dei suoi maggiori affluenti, il torrente Nora, le cui acque in caso di piena arriverebbero senza alcuna diminuzione nel fiume.

«Che sia stata pensata solo per salvare Megalo?», il mega centro commerciale con gli argini da oltre 11 metri costruito in piena zona esondazione.