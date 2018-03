Fondi a pioggia per 2 mln la "marketta omnibus" non passa in Consiglio regionale

ABRUZZO. Il tentativo era quello di distribuire ben 2mln di euro ad enti e associazione a pioggia e senza criteri (cosa tutt’altro che originale) ma il provvedimento intruso non è passato, anche grazie alla grossa spaccatura della maggioranza.

Il centrosinistra è ufficialmente in pezzi e Di Matteo Gerosolimo e Olivieri oggi metteranno in mora il Pd e D’Alfonso e minacceranno di uscire se le cose non cambieranno.

Ieri giornata di consigli regionali per lo più infruttuosi, senza il presidente D’Alfosno impegnato a seguire le elezioni americane in diretta tv dalle sale dell’ambasciata americana insieme agli amici del governo tra cui la ministra Boschi, Renzi e Delrio.

C’è chi a tal proposito ha fatto nuovamente notare come il presidente diserti l’appuntamento istituzionale del consiglio per inseguire sogni e desideri molto più grandi come quello di corteggiare il potere che conta in vista di un futuro romano.







Un pò, dunque, il Pd spaccato, un pò il M5s che ha dato battaglia, la “marketta” da 2mln di euro non è passata così come non è passato neanche l'emendamento omnibus bipartisan che prevedeva anche finanziamenti agli enti di ricerca o al teatro Marrucino.

«Non c'è mai limite al peggio: ancora una volta l'arroganza porta la maggioranza a pensare di poter fare cosa propria della cosa pubblica, a pensare di di poter fare ciò che vuole con i soldi dei cittadini» commentano Sara Marcozzi, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri.

«Abbiamo chiesto di ritirare questo emendamento poiché i fondi si assegnano in conformità alle norme sulla armonizzazione del bilancio, sulla base di una attenta programmazione e in coerenza alle reali e necessità, non - come è prassi di questo governo - per mezzo emendamenti che sembrano ad personam all'interno delle proposte di legge più riparate».

«Un mercato delle vacche squalificante» incalzano i 5 stelle, «nell'emendamento si passa dagli stanziamenti per le calamità atmosferiche, a quelli sulla formazione, da quelli del teatro, a quelli per gli eventi di interesse culturale, dalle manifestazioni storiche, agli eventi per la promozione regionale, senza alcun criterio e in folate mancanza di programmazione. Marchette - le potrebbe definire qualcuno - bipartisan, per il centro destra e per il centro sinistra».

«Non è più tollerabile - concludono i 5 stelle - che i cittadini abruzzesi siano vittima di simili scempi da parte di dovrebbe tutelare l'interesse pubblico e invece fa del suo meglio per dilapidare le risorse regionali a vantaggio dei soliti».

Critico verso il M5s -oltre il Pd- anche Forza Italia che con Mauro Febbo ha contestato la scelta dei grillini.

«Per Pettinari, sbloccare i fondi per i Centri di ricerca – spiega Febbo - e stanziare risorse per istituzioni quali il Marrucino il Chieti o il Fenaroli di Lanciano o per sostenere eventi come Mastro Giurato e Perdonanza sono semplici ‘regalie’ confermando di non comprendere l’importanza che ricoprono cultura e ricerca per la nostra regione. Ma soprattutto dimentica che ci sono spese che devono essere a carico della collettività, sicuramente ricerca e cultura in una società civile. Per questo come sottoscrittore degli emendamenti sono fiero di aver dato il mio contributo a questi provvedimenti che danno risposte concrete a tante importanti realtà abruzzesi e testimoniano le difficoltà di questo Governo regionale e una maggioranza che si è ormai liquefatta».