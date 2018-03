Consiglio regionale, Di Matteo punta ancora i piedi ed il centrosinistra va in pezzi

ABRUZZO. La richiesta di verifica del numero legale da parte del consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, ha giocato a sfavore della maggioranza chiuso una giornata decisamente difficile.

La seduta del Consiglio regionale di oggi, infatti, è terminata con la pessima figura del centrosinistra che non è riuscito a garantire i numeri in Aula, costringendo il presidente del Consiglio Di Pangrazio a sospendere la seduta pomeridiana anticipatamente.

«Un epilogo vergognoso per una seduta che all’ordine del giorno non prevedeva punti rilevanti ma che conferma lo sfaldamento all’interno del centrosinistra», denuncia Febbo.

I lavori, iniziati con abbondante ritardo, erano partiti con 18 consiglieri di maggioranza salvo poi perdere pezzi nel corso della giornata e chiudere con 12 rappresentanti, compreso Febbo, che ha poi chiesto la verifica del numero legale.

Impietoso il commento del presidente della Commisisone vigilanza: «la maggioranza ha collezionato una figura di m…..».

Ma questo è stato solo il finale.

Il Movimento 5 Stelle parla di «giornata nera» per il centrosinistra. Anche perché oltre alla chiusura anticipata della seduta la legge sui Resta (Istituzione rete escursionistica Alpinistica Speleologica torrentistica Abruzzo), a firma dei consiglieri Pietrucci e Monticelli, torna in commissione a causa di una spaccatura della maggioranza.

Uno scontro piccato in aula tra l'assessore Di Matteo, vera e propria spina nel fianco di questo Governo regionale, e il consigliere Pietrucci, firmatario della legge.

Ancora una volta si è visto un Donato Di Matteo in difficoltà accerchiato dai dalfonsiani che viaggiano per la propria strada uno sgambetto dopo l’altro.

«L'argomento della contesa è chiaro», dice Gianluca Ranieri, «la mancata sintonia tra quelle che ormai sono le molte fazioni della maggioranza, divisioni che indeboliscono visibilmente sia l'azione politica che l'appeal della Giunta guidata da D'Alfonso».

Ma cosa è successo? Da un lato Di Matteo ha lamentato di non essere stato interpellato nella scrittura del documento in quanto delegato alle tematiche trattate, dall'altro Pietrucci è intervenuto sulla libertà di ogni consigliere regionale di presentare le leggi secondo la propria volontà senza l'obbligo di confrontarsi con i compagni di coalizione.

Ad interrompere la discussione è intervenuto il capogruppo di maggioranza Mariani, che dopo aver ammesso pubblicamente l'esistenza della spaccatura, ha dovuto rimandare la legge in commissione per evitare ulteriori imbarazzi.

Dunque dopo mesi di articoli al riguardo il Pd riesce ad ammettere con tempismo non invidiabile un grosso problema in maggioranza legato alla spartizione di interessi e poltrone e che ha portato a conflitti che riguardano tutte le tematiche regionali e che influiscono pesantemente sulla qualità della gestione della amministrazione regionale.





Una guerra all’ultimo sangue si era consumata per la nomina dell’amministratore dell’Aca dove la squadra di Di Matteo ha dovuto soccombere davanti alla schiera di sindaci ammaliati dal presidente della Regione.

«Oggi questo Governo regionale si è fatto ostruzionismo da solo» commenta Gianluca Ranieri M5S, «l'Abruzzo ha una legge in meno perchè nella locomotiva che guida questa regione la mano destra non sa cosa fa la sinistra».

Forza Italia fa notare che Monticelli, offeso dalla posizione dell'assessore Di Matteo ha abbandonato l’aula «dimenticando che fu lui il primo a votare contro la sua maggioranza il famoso 4 agosto del 2015».

E sempre il centrodestra ritiene «significative» le assenza dell’assessore Gerosolimo (Abruzzo Civico) e del collega Olivieri, presidente della Commissione Sanità: «nonostante siano stati avvistati passeggiare tranquillamente e “bivaccare” nei corridoi dell’Emiciclo, non hanno mai messo piede in Aula. Insomma la maggioranza sembra ridotta al lumicino con 13 Consiglieri, sempre che qualcuno non voti con la minoranza».

Ma non è finita: «si è discussa in Aula», raccontano ancora da Forza Italia, «una interpellanza del Consigliere Di Nicola, anch’egli nella Black list di D'Alfonso, che è stato “accontentato” grazie ad una Delibera di Giunta last minute (così definita dallo stesso Mazzocca) per cui si è allineato. Insomma – concludono i Consiglieri di Forza Italia - quello andato in scena oggi sembra l’ennesimo atto di una vera e propria sceneggiata napoletana (che è una cosa seria) di cui si attende il finale che a questo punto sembra tutt’altro che scontato. Magari qualcuno potrebbe regalarci un ennesimo colpo di teatro»