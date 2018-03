Serie B. Baroni cerca vendette. Il Pescara stasera nella tana del Novara

PESCARA. Neanche il tempo di godersi il doppio successo consecutivo ottenuto con Trapani e Pro Vercelli che subito il Pescara torna in campo questa sera a Novara. Ad attendere l'undici biancazzurro i piemontesi di Marco Baroni, ex col dente avvelenato dopo le critiche ricevute l'anno scorso per una stagione fallimentare fino all'avvento in panchina di Massimo Oddo all'ultima giornata.

Lo stesso tecnico pescarese però nel post gara con la Pro Vercelli ha voluto gettare acqua sul fuoco sulla sfida di domani: «non sarà uno scontro tra me e Baroni. Lui è stato sfortunato l'anno scorso perché le cose non gli sono girate per il verso giusto e io non ho soffiato il posto proprio a nessuno. Ho sempre collaborato con lui e ho prestato alla prima squadra sempre i giocatori richiesti da Baroni (Torreira, Selasi su tutti, ndr). Non abbiamo la stessa idea del calcio, ma è difficile trovare 2 allenatori che la pensano allo stesso modo...».

Da valutare per questa sera la condizione atletica di chi nelle ultime settimane ha sempre giocato senza mai risparmiarsi: «con gare così ravvicinate è normale che ci sia qualche cambiamento nell'undici iniziale. Memushaj sicuramente ci sarà mentre valuterò se impiegare o meno Fornasier. Abbiamo però giocatori validi in ogni reparto».

Oddo ha convocato i portieri Aresti, Aldegani e Fiorillo; i difensori Campagnaro, Crescenzi, Fiamozzi, Fornasier, Zampano e Zuparic; i centrocampisti Benali, Bruno, Mandragora, Memushaj, Selasi, Torreira e Verre; gli attaccanti Cappelluzzo, Caprari, Cocco, Forte, Lapadula e Mitrita. Nel Novara Baroni ha convocato i portieri Da Costa, Tozzo e Cavana; i difensori Faraoni, Troest, Beye, Ludi, Vicari, Dell'Orco, Poli e Dickmann; i centrocampisti Viola, Buzzegoli, Faragò, Schiavi, Signori, Casarini e Adorjan; gli attaccanti Evacuo, Galabinov, Gonzalez, Manconi, Corazza e Rodriguez.

Dirigerà l'incontro Eugenio Abbattista della sezione di Novara. Guardalinee Simone Di Francesco e Mirko Oliviero. Fischio d'inizio questa sera (lunedì, ndr) alle ore 20,30.

Andrea Sacchini