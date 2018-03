Chieti. E alla fine i cittadini pagheranno in bolletta i 2,5 mln di euro in più alla coop di Buzzi

CHIETI. Con venti voti della maggioranza di centrodestra il Consiglio comunale di Chieti ieri sera ha approvato il bilancio di previsione del 2015. Al voto non hanno partecipato i gruppi di minoranza che non hanno presentato alcun emendamento bocciando completamente il previsionale e che, secondo il Movimento 5 stelle, ha «i piedi di argilla» e tempo un paio di anni porterà il Comune al dissesto finanziario.

La minoranza di centro sinistra ha sottolineato il ritardi con cui si è giunti alla predisposizione e all'approvazione, il mancato rispetto del Patto di stabilità, ma anche alcune delibere illegittime come quelle che hanno previsto quest'anno l'aumento della tariffa idrica del 10%, ma con riferimento all'anno 2014, dunque un aumento in forma retroattiva.

E quella che prevede che sulle bollette della Tari 2015 vengano caricati i 2,5 milioni di euro che il Comune ha dovuto versare, nell'ambito di una transazione, alla società che effettua la raccolta dei rifiuti a causa di prestazioni extracontrattuali rese negli anni 2010, 2011 e 2012. Sulla vicenda a fine 2014 PrimaDaNoi.it evidenziò una serie di incongruenze tra le carte e alcuni mesi dopo anche il M5s presentò un esposto in Procura di cui non si è più saputo nulla.

Il sindaco Umberto Di Primio, dal canto suo, ha evidenziato che il bilancio 2015 si caratterizza per la riduzione della spesa corrente, per il mantenimento degli interventi in ambito sociale, per una sostanziale invarianza nell'imposizione fiscale, per un consistente accantonamento al fondo dei crediti di dubbia esigibilità, ciò a fronte della scarsa capacità di riscossione dell'ente.

Sul bilancio del 2015 graverà per una quota pari a 963.000 euro il disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo che il Comune coprirà in 30 anni. Alla seduta non hanno preso parte i revisori dei conti, che hanno espresso parere non favorevole al bilancio, la cui presenza era stata chiesta da tutti i gruppi consiliari.